Milloin pääsee kauppaan, miten bussit kulkevat? Joulumuistio kertoo aukioloajat ja aikataulut

Kaupunki

joulun ajan aukioloajat vaihtelevat kauppakohtaisesti.Useat ruoka- ja muut vähittäiskaupat ovat auki jouluaattona ja tapaninpäivänä lyhennetyin aukioloin. Joulupäivänä suuri osa kaupoista on kiinni.Joulupäivänä palvelevat muun muassa K-supermarketit Postitalossa ja Kampissa klo 12–18. Helsingin keskustan S-market Sokos on auki ympäri vuorokauden koko joulun ajan. Tiistaina 27.12. kaupat ovat avoinna normaalisti.myymälät palvelevat 23.12. klo 9–20, ja ovat suljettuina jouluaattona, -päivänä ja tapanina.ovat kiinni jouluaattona ja -päivänä sekä tapaninpäivänä. Postit ovat joulunpyhät kiinni. Helsingin pääposti (Elielinaukio 2 F) palvelee 23.12. klo 20:een asti. Kauppojen ylläpitämät postit palvelevat omien aukiolojensa mukaisesti.onnistuu jouluaattona keskustan, Itäkeskuksen ja Vantaan kauppakeskus Jumbon Stockmann-tavaratalojen Forexeissa klo 8–12. Tapaninpäivänä palvelevat Forexin toimipisteet Itäkeskuksen ja Helsingin keskustan Stockmann-tavarataloissa tavaratalon aukioloaikojen mukaisesti. Change Groupin toimipaikkoja on Helsinki-Vantaan lentoasemalla auki jouluaattona klo 5–18, joulupäivänä klo 5.30–20. ja tapaninpäivänä ­normaalien aukiolojen mukaisesti. Change Groupin Pohjoisesplanadin, Forumin ja Kampin toimipisteet ovat auki aattona klo 8–12 sekä joulupäivänä ja tapaninpäivänä klo 10–18.raitiovaunut, linja-autot ja metro kulkevat aatonaattona 23.12. perjan­taiaikataulujen mukaan, ja myös yöliikenne ajetaan jouluaaton vastaisena yönä. Jouluaattona Helsingin sisäisessä liikenteessä ajetaan lauantaiaikataulujen mukaisesti, ja liikenne päättyy noin kello 16. Hautausmaille on jouluaattona lisävuoroja. Hieta­niemen hautausmaalle pääsee aattona linjalla 24X, joka lähtee asema-aukiolta. Kellonummen hautausmaalle pääsee linjoilla 226A ja 246K ja Honkanummen hautausmaalle linjalla 722, jolla on lisälähtöjä. Joulupäivänä raitiovaunut, linja-autot ja metro alkavat kulkea kello 11, minkä jälkeen noudatetaan sunnuntaiaikatauluja. Tapaninpäivänä Helsingin seudun joukkoliikenteessä ajetaan sunnuntaiaikataulujen mukaisesti. Tarkemmat aikataulut saa Reittioppaasta ( www.reittiopas.fi http://www.reittiopas.fi ).on poikkeuksia pyhien aikatauluissa. Tarkemmat tiedot löytyvät liikennöitsijöiden nettisivuilta.on jouluaattona 24.12. harvennettua liikennettä noin klo 17.30 asti, minkä jälkeen liikenne päättyy. Aatonaaton ja jouluaaton välisenä yönä ajetaan joitakin lisä­vuoroja. Joulupäivän 25.12. aamuna lähijunat ajavat normaalia sunnuntaita harvemmin noin klo 11:een asti, minkä jälkeen junat ajavat sunnuntaiaika­taulujen mukaan. Lähijunien yöliikenne ajetaan tapaninpäivän vastaisena yönä.on poik­keusaikatauluja joulunpyhien aikana. Joulun aikataulut löytyvät osoitteesta www.vr.fi http://www.vr.fi helsinkiläisille kertoo neuvontanumero ympäri ­vuorokauden (p. 09 3101 0023). Terveysase­mat ovat kiinni 24.–26.12. mutta avoinna vielä perjantain 23.12. kello 8–16.Helsingissä terveyskeskuspäivystys on avoinna jouluna aikuisille Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12, p. 09 3106 3231) ja Malmin sai­raalassa (Talvelantie 6 J, p. 09 3106 7204) sekä lapsille Lastenklinikalla (Stenbäckinkatu 11, p. 09 871 0023). Kiireellisissä sairaustapauksissa helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen tai Peijakseen Vantaalle.Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat ympäri vuorokauden­ (sosiaalipäivystys p. 020 696 006 ja kriisipäivystys p. 09 3104 4222).Vantaalla Peijaksen sairaala­ (Sairaalakatu 1, p. 09 4716 7060)­ päivystää läpi joulun.Espoossa terveysasioissa neuvotaan ympäri vuorokauden numerossa 09 871 0023, josta ohjataan päivystys­pisteisiin Jorviin­ (Turuntie 150, Espoo), Lastenklinikalle (Stenbäckinkatu 11) tai Peijakseen (Sairaalakatu 1, Vantaa).Suun terveydenhuollon päivystys on auki 24.–26.12. klo 8–21 Haartmanin sairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12, p. 09 3104 9999). Yöpäivystys sijaitsee Töölön sairaalassa tapaturma-asemalla (Töölönkatu 40, p. 09 4718 7708). Ennen tuloa on tehtävä ajanvaraus (p. 040 621 5699).Suomen Mielenterveys­seuran valtakunnallinen kriisi­puhelin (010 195 202) päivystää­ juhlapyhinä klo 15–7.Yliopiston apteekki päivystää Mannerheimintie 96:ssa ympäri vuorokauden ja Mannerheimintie 5:ssä joka päivä klo 7–24. Avoinna on myös mm. Apteekki Medena Itäkeskuksen kauppakeskuksessa (Itäkatu 1A) jouluaattona klo 10–15 sekä joulupäivänä ja tapanina klo 10–18. Vantaalla ovat avoinna mm. Myyrmannin apteekki (Iskoskuja 3) klo 8–22, Tikkurilan Ykkösapteekki (Kielotie 11) jouluaattona klo 8–12 ja tapaninpäivänä klo 10–18 sekä Vantaanportin apteekki Jumbon kauppakeskuksessa (Vantaanportinkatu 3) jouluaattona klo 9–12 ja tapanina klo 11–18. Espoossa avoinna on Tapiolan apteekki (Kauppamiehentie 6) jouluaattona klo 8–13 sekä joulupäivänä ja tapaninpäivänä klo 10–18. Tuusulan I apteekki (Hyryläntie 9) on avoinna jouluaattona klo 8.30–14 sekä joulupäivänä ja tapanina klo 12–17. Muiden apteekkien aukioloajat löytyvät osoitteesta www.apteekkariliitto.fi.ei ilmesty joulupäivänä 25.12. eikä tapaninpäivänä 26.12. Molempina päivinä ilmestyy digitaalinen lehti HS Aamu kello 7, ja uutisia voi lukea vuorokauden ympäri verkossa osoitteessa HS.fi.