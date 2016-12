Valtio suunnittelee pelastuslaitosten yhdistämisiä – Pajunen: Helsinki pitää kiinni omastaan

Kaupunki

Hallituksen

Helsingin

Helsingin

Pelastustoimen

Muusta

Oikaisu 27. joulukuuta kello 13.29: Toisin kuin artikkelissa alun perin sanottiin, Uudellamaalla on neljä pelastuslaitosta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos puuttui alkuperäisestä versiosta.