Paska kaupunni? Oulu osti päämetroaseman mainostilan – räväyttää helsinkiläisten silmille kampanjan omasta suuruudestaan

Kaupunki

Valkealinnan

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Oulun

Onko kaikkeen ystävällisyyteen, jouluhenkeen ja opettavaisuuteen kuitenkin vain verhottu viekas tavoite saada paska kaupunni -teksti jättinäytölle Helsingin sydämeen?

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Keränen ei

Helsinkiin levitettävien Oulu-valokuvien kimaraan voi vaikuttaa osallistumalla nettiäänestykseen https://helsinki.oulu.com/ , joka jatkuu viikolle 2 asti.