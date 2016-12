Pelastuslaitos muistuttaa: Omat ilotulitteet kielletty Helsingin ydinkeskustassa ja monilla ostareilla

Kaupunki

Omat ilotulitteet ovat tänäkin vuonna kiellettyjä aivan Helsingin ydinkeskustassa sekä monilla keskeisillä paikoilla lähiöissä.



Pelastuslaitos muistutti torstaina, että esimerkiksi Suomi 100 -avajaisten juhlapaikoilla Töölönlahdella ja Kansalaistorilla ei saa räjäytellä omia pommeja. Rajoituksia on myös monilla muilla aukioilla ja puistoissa sekä kantakaupungissa että syrjemmällä.



Muilla paikoilla Helsingissä ilotulitteet on sallittu täysi-ikäisille tuttuun tapaan uudenvuodenaattona kello 18 alkaen. Ilotulitteiden käyttö pitää lopettaa kahdelta yöllä.



Pelastuslaitos muistuttaa myös suojalasien käytöstä, siisteydestä ja rakettien ampumisesta vain selvänä. Tulitteita pitää käsitellä varovasti. Niiden ampuminen on sallittua vain avoimella paikalla pois päin ihmisistä ja rakennuksista.



Pelastuslaitos tiedottaa myös valvovansa ilotulitteiden myyntipisteitä. Tänä vuonna kiinnitetään erityisesti huomiota varastoinnin turvallisuuteen ja siihen, että ilotulitteita ei myydä alaikäisille tai päihtyneille.