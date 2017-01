Anna meille salainen numerosi tai työnumerosi, pyytää HSY – muuten vesikatko yllättää

Kaupunki

Pääkaupunkiseudun

Miksi paperilapuista luovutaan, HSY:n vesihuollosta vastaava tiedottaja Kati Mäki-Latikka?

HSY saa

Uskotteko, että rekisteröitymisohjeenne kantautuu riittävän laajasti ihmisten tietoon?

Artikkeli jatkuu Twitter-upotuksen jälkeen.

Miten tieto lapuista luopumisesta on otettu vastaan?

Kriittistä palautetta

Pystyykö salaisen puhelinnumeron ilmoittamaan ainoastaan suomen kielellä?

Milloin tekstiviestitiedotus alkaa?

Onko vaaraa, että salaiset numerot pääsevät leviämään HSY:n kautta ulkopuolisille?