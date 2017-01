Huiviin naamioitunut veitsimies ryösti kaupan Herttoniemessä – oletko nähnyt kuvan miestä?

Kaupunki

kaupan kaupan kassan Herttoniemessä keskiviikkona illalla. Teräaseella uhannut ryöstäjä sai saaliikseen vähäisen summan rahaa.Tapaus sattui Erätorin Alepa-myymälässä Kettutiellä keskiviikkoiltana kello 21.35. Myymälään oli tullut nuori suomea puhunut mies, joka uhkasi kassalla ollutta myyjää teräaseella.Mies oli peittänyt kasvojensa alaosan mahdollisesti huivilla. Rahat hän oli laittanut muovipussiin, jonka jälkeen hän oli poistunut myymälästä.oli tapahtuma-aikaan joitakin asiakkaita, mutta he eivät joutuneet tekijän uhkailujen kohteeksi. Poliisin mukaan kukaan ei teon yhteydessä loukkaantunut fyysisesti.Tekijä on noin 20-vuotias valkoihoinen mies. Hän on noin 185-senttinen ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Mies oli pukeutunut valkoiseen hupulliseen ja puseromalliseen takkiin.kuvista on pääteltävissä, että takki on miehen yllä ilmeisesti nurinpäin. Poliisi arvelee, että takki on oikeasti väriltään tumma. Miehellä oli tummat housut sekä valkoisilla reunuksilla varustetut tummat kengät.Poliisi tutkii rikosta törkeänä ryöstönä.Poliisi pyytää yleisön apua tekijän henkilöllisyyden selvittämiseksi. Vihjeet pyydetään ilmoittamaan virka-aikana Helsingin poliisiin puhelinnumeroon 050 456 0230 tai sähköpostilla osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi