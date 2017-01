Oppilaat kootaan jopa 75 lapsen jättiryhmiin – näin kokeillaan tulevaisuuden koulua

Kaupunki

Hissin ovet avautuvat ja paljastavat Hämeenkylän koulun opettajille erikoisen näyn: satoja neliöitä vapaata tilaa vanhassa toimistotalossa Vantaankoskella. Erikoiseksi näkymän tekee se, että ensi syksynä opettajat luotsaavat tässä avokonttorissa jopa 50–75 oppilaan opetusryhmiä 2–3 opettajan yhteistyöllä.



Esimerkiksi kuudennen kerroksen isoin 230 neliön opetustila on matematiikan ja äidinkielen opettajien käytettävissä. Viidenteen kerrokseen on kaavailtu muun muassa kahden opettajan ja 50 oppilaan tilaa kielten ja historian opetukseen.



Miten opetus jättiryhmissä käytännössä tapahtuu, se selviää kevään aikana.



On alkamassa Suomen oloissa ensimmäinen kokeilu, missä kokonainen yläkoulu testaa uusia oppimismenetelmiä, jotka otetaan vaiheittain käyttöön kaikilla yläluokilla ensi syksystä lähtien. Alaluokilla muutos tapahtui viime syksynä.



Hämeenkylän koulu on valikoitunut testikohteeksi, koska se menetti oman koulurakennuksensa vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Talo on juuri purettu, ja 650 oppilasta jaettu viiteen eri osoitteeseen täksi lukuvuodeksi. Uusi ikioma koulu on hämeenkyläläisten käytettävissä aikaisintaan vuonna 2020.



Ylimpien luokkien opettajille toimistoevakko on tilaisuus kokeilla, millaiseen opetukseen avoin tila taipuu. Samalla voidaan testata, millaista koulurakennusta Hämeenkylään voitaisiin tehdä.



Opettajien ensimmäiset reaktiot ovat varovaisen myönteisiä. Tyhjillään seisovassa toimistotalossa nähdään mahdollisuuksia.



”Siistimmässä kunnossa tämä on kuin osasin kuvitella”, kommentoi erityisopettaja Vesa Erähalmehttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Vesa%20Er%C3%A4halme.



Käsityön opettaja Tiina Huttunenhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Tiina%20Huttunen taas tuumii, että tilat olivat itse asiassa pienemmän oloiset kuin hän oli ennakoinut.



Kerroksiin on tulossa erilaisia tilanjakajia verhoja ja korkeita hyllyjä, mutta myös kunnollisia väliseiniä. Kemian ja fysiikan laboratoriot sekä kotitalousluokka tehdään erillisinä tiloina. Opettajien suunnittelutyöhön, kokouksiin, erityisopetukseen, opintojenohjaukseen ja eri aineiden kokeisiin varataan omat huoneensa.



Suunnitteilla on myös soppia, joissa oppilaat voivat tehdä tehtäviä joko yksin, pareittain tai pienryhmissä.



”Mutta yhtään pulpettia tänne ei tule. Tulee pieniä siirreltäviä työpöytiä, kaikenlaisia sohvia ja istumasoppia”, sanoo rehtori Pasi Majasaarihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Pasi%20Majasaari.



Oppilaat saavat myös tottua kulkemaan koulussa sukkasillaan. Ulko-oven läheisyyteen tulee lokerikot, joihin ulkokengät laitetaan koulupäivän ajaksi.



Kokolattiamatot häiventävät hälyä, ja muitakin melua vaimentavia erityisratkaisuja on suunnitteilla.



Pihalle nousee liikuntahalli kuntosaleineen, ja alakertaan rakennetaan oppilasruokala.



Kevään aikana opettajat miettivät itse asiaa eli opetuksen sisältöä. Ensimmäinen suunnittelupäivä on lauantaina.



”Olen aivan varma, että ensi lukuvuonna olemme epätietoisia ja hämmentyneitä. Kaikki on ajateltava täysin uudella tavalla. Haaste on mieletön, mutta meidän on vain uskallettava tehdä peruskoulua 2.0”, Majasaari sanoo.



Yksittäisen aineenopettajan näkökulmasta isoin muutos on se, että oppitunteja suunnitellaan yhden tai kahden kollegan kanssa yhdessä. Useampi pää miettii, miten työ jaetaan.



Majasaari ennakoi, että isoa ryhmää voidaan jakaa joustavasti esimerkiksi siten, että juuri sillä hetkellä eniten tukea tarvitsevat opiskelevat yhdessä sopessa. Edistyneemmille voidaan antaa omia tehtäviään.



Mutta kuinka kolme opettajaa suunnittelee yhteisopetusta?



”Suurella ammattitaidolla ja kokemuksella”, hymyilee englannin opettaja Kaisa Saksahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Kaisa%20Saksa.



Vantaan sivistystoimen näkökulmasta Hämeenkylän yläluokkien evakko on arvokas pilottikokeilu. Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth http://www.hs.fi/haku/?search-term=Elina%20Lehto-H%C3%A4ggrothlaskee, että koulun kokemukset hyödyttävät kaikkia vantaalaiskouluja.



Vantaa on vuokrannut toimistotalon kolmeksi vuodeksi. Sanoma Oyj myi toimistotalon ja sen vieressä sijaitsevan painokiinteistön kaksi vuotta sitten kansainväliselle kiinteistösijoittaja Agaxille.



Toimistotalo on hyvien kulkuyhteyksien päässä kehäradan Vantaankosken aseman vieressä. Martinkyläntietä kulkee myös useita bussilinjoja.



”Sanomalan toimistotiloja voidaan tulevaisuudessa käyttää myös muiden koulujen väliaikaisina tiloina. Lähivuosina on lukuisia kouluja tulossa peruskorjaukseen”, Lehto-Häggroth sanoo.



On myös täysin mahdollista, että Hämeenkylän uusi koulu rakennetaan allianssimallilla. Se tarkoittaa, että rakentamisen yhteistyökumppanit valitaan jo tämän kevään aikana, ja uutta rakennusta lähdetään suunnittelemaan yhteisissä työpajoissa.