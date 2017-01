Helsingin olympiastadionin korjaus saa tarvitsemansa miljoonien lisärahoituksen

Kaupunki

Kaupunginvaltuusto

Olympiastadionin

myönsi Helsingin olympiastadionin peruskorjaukseen 26 miljoonaa euroa lisärahaa keskiviikkoiltana.Helsingin osuus on nyt 130,5 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päätti aiemmin, että kaupungin osuus peruskorjauksen kustannuksista on enintään 104,5 miljoonan euroa.Päätöksen edellytyksenä on, että Suomen valtio osallistuu olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen kustannuksiin vähintään yhtä suurella osuudella. Helsingin valtuusto oli päätöksessään yksimielinen.peruskorjaus alkoi huhtikuussa 2016. Peruskorjauksessa nykyisen rakennuksen alle louhitaan uusia tiloja. Hanke on mittava. Maan alle on suunniteltu tulevan palloiluhalli, kuntosali, huoltotiloja ja mahdollisesti sisäjuoksurata. Lopputuloksen on tarkoitus olla mahdollisimman esteetön.Remontissa jokainen katsomo katetaan, katsomon istuimet uusitaan ja käymälätilojen ja ravintolapalveluiden määrää lisätään monikertaisesti. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua keväällä 2019.Olympiastadionin remontti on nyt reilusti kalliimpi kuin mitä vajaa vuosi sitten kunnostustöiden alkaessa arvioitiin. Hintaa nosti muun muassa odotettua vaativammiksi osoittautuneet rakennustyöt katsomossa.