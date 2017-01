HS testaa lisää kysymyksiä vaalikoneeseen – osallistu vastaamalla

Kaupunki

HS valmistelee parhaillaan vaalikonetta kuntavaaleihin. Viime kuukausien aikana olemme pyytäneet lukijoilta ehdotuksia kuntavaalikoneen kysymyksiksi ja pyytäneet lukijoiden apua kysymysten testaamiseen.



Edellisen kierroksen jälkeen olemme ottaneet lukijoiden ehdottamia kysymyksiä mukaan ja muotoilleet vanhoja kysymyksiä paremmiksi.



Nyt pyydämme taas lukijoiden apua: Jos haluat osallistua kysymysten testaamiseen, vastaa oheisiin kysymyksiin mahdollisimman totuudenmukaisesti.



Hyvä kysymys on sellainen, että se jakaa ihmisiä ja siihen voi vastata kielteisesti ja myönteisesti. Siksi paras keino tehdä kysymyksiä on tehdä niitä yhdessä HS:n lukijoiden kanssa.



Jos haluat ehdottaa uutta kysymystä, voit lähettää sen osoitteeseen esa.makinen@hs.fi. Huomiothan, että tässä on vain pieni osa vaalikoneeseen ehdolla olevista kysymyksistä.