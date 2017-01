Helsinkiä riivaa huutava pula nuorista miehistä – katso HS:n koneesta, puuttuuko kotikulmiltasi naisia vai miehiä

Kaupunki

Helsingissä on todella vähän nuoria miehiä. Jokaista sataa alle kolmekymppistä helsinkiläisnaista kohti kaupungissa on vain 86 miestä. Samaa erkanevaa rataa on menty Helsingissä koko 2000-luvun ajan: nuorten miesten ja naisten epäsuhta on kasvanut jatkuvasti.