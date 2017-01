Uudistus ajoi osan Helsingin terveysasemista kaaokseen – ”Pitäkää lääkärinne”, ilman apua jäänyt Anja Tuomi sanoi ja otti rollaattoreineen hatkat

Kaupunki

”Pitäkää

Vuosaari

Uusi

Sitten

Vuosaaren asukasilta sosiaali- ja terveyspalveluista Vuosaaren ala-asteen koululla keskiviikkona 25.1. kello 18. Kaupunkilaisilta kootaan palautetta ja uusia ajatuksia palvelujen kehittämiseen.

Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskukset selitettynä kolmessa minuutissa 176

Näin terveys- ja hyvinvointikeskuksen olisi tarkoitus toimia