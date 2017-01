”En halua häpäistä itseäni menemällä Yhdysvaltoihin” – suomenirakilainen pitää Trumpin matkakieltoa fasismina

Kaupunki

”En

Trumpin

Myös

Kostama

Salehzadehin

Ulkoministeri

FM #Soinihttps://twitter.com/hashtag/Soini?src=hash: To deny entry of people of certain countries to USA is unfair. Every person deserves to be treated individually. — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) 29. tammikuuta 2017 https://twitter.com/Ulkoministerio/status/825686430227767296