Helsinkiläiset Euroopan tyytyväisimpiä kaupunkinsa liikuntapalveluihin

Himoliikkuja on Helsingissä tyytyväinen. Tämä käy ilmi tutkimuksista, joissa Helsingin liikuntapalveluiden laatu on arvioitu sekä Suomen että Euroopan kärkikastiin.



Myös liikuntaviraston käyntikerrat ovat kasvaneet. Vuoden 2016 aikana liikuntaviraston paikoissa kävi yli 10 miljoonaa liikkujaa.



Quality of life in European cities -vertailututkimuksen mukaan Helsingissä ja Luxemburgissa ollaan Euroopan tyytyväisimpiä kaupungin liikuntapalveluihin.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terveyttä edistävän liikunnan edistäminen -tutkimuksen perusteella Helsinki häviää liikkujien tyytyväisyydessä vain Oululle, kun verrataan suuria kaupunkeja.



Finnish Consulting Group toteutti vuonna 2016 asiakaskyselyn, jolla selvitettiin kunnan liikuntapalveluiden laatua käyttäjien arvioimana. Kyselyjä toteutettiin uimahalleissa, monitoimihalleissa, tekojääkentillä, ohjatussa liikunnassa, veneilyssä ja tilavarauspalveluissa. Kyselyn mukaan helsinkiläiset ovat tyytyväisiä liikuntapalveluihin, sillä yhteenlaskettu keskiarvo oli 4,07 asteikolla 1–5.



Viime vuonna liikuntaviraston paikoissa kävi yli 10 miljoonaa kävijää, ja etenkin lasten ja nuorten sekä senioreiden liikuntatoimen osallistujamäärät lisääntyivät merkittävästi. Liikuntaviraston tulot olivat 17,3 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat lähes miljoonalla vuoteen 2015 verrattuna.



Erilaisilla liikuntakursseilla oli yli 700 000 liikkujaa ja uimahalleissa ja monitoimiliikuntahalleissa lähes 4 miljoonaa kävijää. Mitattavissa ulkoliikuntapaikoissa käyntikertoja tilastoitiin 3,4 miljoonaa.



Epävakaasta kesästä johtuen käyntikertoja Helsingin uimarannoilla oli noin 730 000 ja yöpymisiä Rastilan leirintäalueella lähes 90 000. Vuonna 2016 kalastuslupia myytiin yli odotusten, 7 771 kappaletta.



Vuoden 2016 loppuun mennessä kaikki Helsingin kaupungin koulut olivat rekisteröityneet liikkuviksi kouluiksi.



Liikuntaviraston merkittävimmät investointikohteet vuonna 2016 olivat Kauppatorin rantaan toteutetut vesiliikennelaiturit, Uimastadionin hyppytornin peruskorjaus, Pallomyllyn tekonurmen peruskorjaus, Hietarannan uimarannan peruskorjaustyöt ja Läntisen venesatamatukikohdan väistötilojen rakentamisen aloittaminen.



Lisäksi Helsingin suosittujen lähiliikuntapaikkojen määrä täydentyi neljällä, sillä Lassilaan, Paloheinään, Pirkkolaan ja Roihuvuoreen rakennettiin uudet lähiliikuntapaikat.