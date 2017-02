”Risto” ja ”Timo” varastivat näkövammaiselta pankkikortin Espoossa – jäljet johtavat Savoon

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Poliisi epäilee kahden miehen varastaneen näkövammaiselta mieheltä omaisuutta Espoon Matinkylässä.



Länsi-Uudenmaan poliisilaitos pyysi tiistaina yleisön apua sekavahkon tapahtumasarjan selvittämiseen. Vyyhdin lonkerot ulottuvat Pohjois-Savoon saakka.



Kaikki alkoi poliisin mukaan Matinkylässä sijaitsevasta ravintolasta lauantaina 28. tammikuuta. Uhri oli tutustunut siellä kahteen mieheen, jotka hän myös kutsui kyläilemään kotiinsa.



Miesten poistumisen jälkeen näkövammainen mies huomasi partavetensä kadonneen. Myöhemmin paljastui, että myös miehen pankkikortti oli kadonnut.



Poliisi kertoo omaisuuden kadonneen lauantain 28. tammikuuta ja torstain 2. helmikuuta välisenä aikana.



Tämän jälkeen miehen pankkikortilla on nostettu poliisin mukaan rahaa Klaukkalassa sekä Varkaudessa Pohjois-Savossa.



Poliisi julkaisi tiistaina joitakin tuntomerkkejä epäillyistä. Miesten kerrotaan esittäytyneen ”Ristoksi” ja ”Timoksi”. He myös sanoivat olevansa isä ja poika.



Miehistä vanhempi on poliisin mukaan noin 50-vuotias, ja nuoremman arvioidaan olevan kolmekymppinen. Kumpikin miehistä on poliisin kuvailun mukaan ruumiinrakenteeltaan tukevahko.



Poliisi pyytää ”Riston” ja ”Timon” liikkeitä havainneita tai tapauksesta muuten jotain tietäviä soittamaan numeroon 029 541 3031. Vihjeitä voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.



Poliisi tutkii tapausta varkautena ja maksuvälinepetoksena.