Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? Palkka 7 500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy

Kaupunki

Nyt

Kysymys

”Isottelua

Tuomolinin

Näkemys

Tuusulassa

Tuusulan

Kunnan

Kuka

Korjaus torstaina 9.helmikuuta kello 9.40: Juttuun lisättiin, että myös Tuusulan vihreät ovat asettaneet oman pormestariehdokkaansa.