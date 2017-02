Länsimetron asemat kertovat jokainen oman tarinansa – HS esittelee videoilla uudet asemat

Kaupunki

Lauttasaaren

Tältä näyttää Lauttasaaren metroasema 33

Tältä näyttää Koivusaaren metroasema 34

Tältä näyttää Keilaniemen metroasema 33

Tältä näyttää Aalto-yliopiston metroasema 33

Aalto-yliopiston

Tältä näyttää Urheilupuiston metroasema 33

Urheilupuiston

Tältä näyttää Niittykummun metroasema 33

Tältä näyttää Matinkylän metroasema 33

Vielä

Länsimetro

Tältä asemat näyttävät valokuvissa, kun metron valmistumiseen on puolisen vuotta: