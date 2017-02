Kaupunki

Irakilaiset turvapaikanhakijat

vastustavat Suomen kielteisiä turvapaikkapäätöksiä viettämällä viikonlopun öitä ulkona Kiasman aukiolla Helsingin ydinkeskustassa.He ovat paikalla perjantaista maanantaihin, yötä päivää. Perjantaina illalla noin puolet arviolta 30 mielenosoittajasta aikoi myös yöpyä paikalla.”Useat meistä ovat saaneet jo yhden kielteisen turvapaikkapäätöksen”, kertoo yksi tapahtuman järjestäjistä. Hän ei halunnut kertoa nimeään, sillä on saanut kielteisen päätöksen itsekin.päätöstään turvapaikkahakemukseen Maahanmuuttovirastosta odottaa tällä haavaa noin 2 500 irakilaista. Lähes 3 200 irakilaista on palannut vapaaehtoisesti saatuaan kielteisen päätöksen tai hakemuksen käsittelyn aikana kahden viime vuoden aikana.Monet valittavat päätöksestään hallinto-oikeuteen.”Kun hallinto-oikeudesta tulee kielteinen päätös, vastaanottokeskukset lähettävät ihmiset pois. Mihin he menevät? He menevät ulos pakkaseen, perheetkin. Miltä sinusta tuntuisi valita tämän ilman ja sodan keskelle palauttamisen välillä?”, Kiasmalla ollut kielteisen päätöksen saanut irakilainen sanoi.saapuneensa ympäri Suomen vastaanottokeskuksista: Hämeenlinnasta, Forssasta, Vantaalta, jopa Rovaniemeltä.Linja irakilaisten Suomeen jäämistä kohtaan tiukkeni keväällä 2016, kun laista poistettiin niin sanottu humanitaarinen suojelu ja Maahanmuuttovirasto tulkitsi Irakin olevan aiempaa turvallisempi paikka palata.Toistaiseksi Suomella ja Irakilla ei ole sopimusta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten pakkopalauttamisesta. Jos mielenosoittajilta kysyy, toivottavasti sellaista ei tulekaan.”Irak ei ole turvallinen maa. Toivomme vain, että Suomi palauttaisi humanitaariset suojeluperusteet.”