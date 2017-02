Vantaan Ylästön koululle nousee laajennus

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vantaan Ylästön koulu kasvaa yhteensä yli 800 oppilaan kouluksi, kun nykyisen alakoulun kylkeen rakennetaan uusi yläkoulu.



Ylästön alakoulussa on nykyisin runsaat 500 oppilasta.



Laajennusosa korvaa huonokuntoista Vantaankosken yläkoulua.



Ylästön rakennusurakan on määrä alkaa ensi vuonna, jolloin uudet koulutilat olisivat käytettävissä vuonna 2019.



Sekä Ylästöstä että Kivistöstä yläkoululaiset käyvät nykyisin koulua Vantaankoskella.



Kaupunki arvioi, että Vantaankosken koulu on erittäin huonossa kunnossa, ja siitä pitäisi luopua mahdollisimman nopeasti.



Vielä pari vuotta sitten korvaavia tiloja arveltiin tarvittavan vasta vuoden 2025 tienoilla.



Ylästön uusien koulutilojen kustannusarvio on noin 4,8 miljoonaa euroa.



Samassa yhteydessä vanhaa koulurakennusta remontoidaan. Vantaan opetuslautakunta käsittelee suunnitelmia maanantaina.