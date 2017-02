Vantaa myy Postille tontin eurolla

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Posti suunnittelee uutta mittavaa lajittelukeskusta Vantaan Viinikkalaan. Rakennus työllistäisi valmistuessaan 300 ihmistä, ja se olisi laajuudeltaan 26 000 kerrosneliötä.



Posti omistaa pienen siivun jakelukeskukselle kaavaillusta tontista Suokalliontiellä. Kaupunki on kuitenkin valmis myymään loput tonttimaasta eli noin 17 000 neliötä yhdellä eurolla.



Edullista kauppahintaa perustellaan sillä, että Suokalliontien varressa oleva maa on vanhaa läjitysaluetta, joka pitää ennen rakentamista puhdistaa. Vantaan normaalilla hintatasolla tontti maksaisi 1,4–1,9 miljoonaa euroa, jos se olisi rakennuskelpoinen.



Jos kauppa toteutuu, Posti vastaa tontin puhdistamisesta ja raivaamisesta.



Posti perustelee investointia sillä, että Pasilan alueen kaavamuutokset pakottavat sen muuttoon. Helsingissä on muutenkin painetta siirtää raskasta liikennettä kauemmas kaupungista.



Kehä III:lla on myös sujuvammat yhteydet Vuosaaren satamaan, jonka kautta tulee merkittävästi kuljetuksia Postin verkostoon.



Postilla on jo nyt iso jakelukeskus Viinikkalassa Tikkurilantien varrella.