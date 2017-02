Äiti tai joku kolmesta lapsesta käänsi kiukaan päälle, kaikki kuolivat – Vuosaaren tulipalosta uutta tietoa

Kaupunki

Oikaisu 14. helmikuuta kello 14.49: Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta jatkuu edelleen.

on edennyt Helsingin Vuosaaressa joulukuussa sattunutta tuhoisaa tulipaloa koskevissa tutkimuksissaan. Palo johti maahanmuuttajataustaisen äidin ja kolmen lapsen kuolemaan.Palo alkoi yöllä noin kello kaksi. Perheen isä ei ollut palon aikaan paikalla. Hän oli lähtenyt töihin yövuoroon.Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan palo lähti liikkeelle saunan kiukaan sytyttämistä kankaista. Se, miksi kiuas oli päällä, ei ole selvää. Perheen isän mukaan perheellä oli tapana saunoa vain silloin, kun isä oli paikalla. Perheen lapset tai äiti eivät osanneet käyttää kiuasta.Onnettomuustutkintakeskus arvelee, että äiti olisi jostain syystä kuitenkin yrittänyt saada kiuasta päälle. Toinen vaihtoehto on, että lapset olisivat kääntäneet kytkimiä ymmärtämättä teon merkitystä. Perheen isän mukaan mitään tälläistä ei kuitenkaan aiemmin ollut tapahtunut.palo lähti leviämään saunasta kylpyhuoneeseen, äiti ja lapset olivat onnettomuustutkintakeskuksen mukaan todennäköisesti unessa. Palosta syntyi runsaasti savua, mutta koska asunnossa ei ollut palohälytintä, äiti luultavasti heräsi liian myöhään.Jossain vaiheessa äiti on kuitenkin herännyt. Kun naapurien hälyttämä palokunta saapui paikalle, asunnon ulko-ovi oli auki, mutta sisäovi kiinni. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan äiti on saattanut käydä katsomassa tilannetta porraskäytävässä, mutta palannut sen jälkeen asuntoon.Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan äiti on liikkunut asunnossa ja todennäköisesti yrittänyt auttaa lapsia. Sisäovi ei välttämättä kuitenkaan ole enää auennut tulipalon aiheuttaman ylipaineen takia.korostaa, että saunapaloja syttyy Suomessa niin maahanmuuttajien kuin kantasuomalaistenkin kodeissa. Asunnoissa on aina oltava palovaroitin. Lisäksi kiukaan läheisyyteen ei koskaan saisi laittaa palavaa materiaalia.