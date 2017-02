Tahvonlahden ala-aste uhkaa ruuhkautua – Helsinki siirtää Laajasalon kolmen koulun rajoja

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kolmen laajasalolaisen koulun oppilasalueet ovat muuttumassa ensi vuonna.



Syynä on Kruunuvuorenrannan vilkas rakentaminen, joka uhkaa ruuhkauttaa Tahvonlahden koulua. Tahvonlahden oppilaaksiottoalueista osa siirtyy Laajasalon peruskoululle ja osa Santahaminan ala-asteelle.



Muutokset ovat tulossa voimaan syyslukukauden alussa ensi vuonna. Nyt koulua käyvien lasten koulu ei muutu, ja sisarukset pyritään saamaan samaan kouluun.



Santahaminaan kulkee vastedes oppilaita Hevossalmesta ja Jollaksentien eteläpuolelta. Vastaavasti Laajasalon peruskoulu tulee lähikouluksi niille oppilaille, jotka asuvat Rehbinderintien ja Laajasalontien välisessä kolmiossa.



Muutosta on sekä kiitetty että vastustettu. Moitteita on tullut muun muassa Laajasalon länsireunalta Kaitalahden pientaloalueelta, jota opetusvirasto yritti liittää Tahvonlahden koulun alueeseen. Kaitalahdessa muutosta vastustettiin, koska bussiyhteys Laajasalon peruskouluun palvelee koululaisia hyvin.



Opetusvirasto on muuttanut suunnitelmia siten, että Kaitalahdesta käydään jatkossakin Laajasalon peruskoulua. Vain Tullisaaren Rosalankujan ja Föglönkujan talot siirtyisivät Tahvonlahden koulun käyttäjiksi.



Laajasalossa ja Santahaminassa on nyt yhteensä neljä peruskoulua viidessä toimipaikassa. Muutokset eivät kosketa Poikkilaakson koulua Jollaksessa.



Koulujen yhteinen oppilasmäärä oli viime syyskuussa 1 412 oppilasta. Oppilasmäärä kasvaa runsaalla tuhannella oppilaalla vuoteen 2025 mennessä.



Helsingin rakennusohjelmassa Kruunuvuorenrantaan on nousemassa oma koulu 2020-luvun puolivälissä. Opetusvirasto haluaisi kuitenkin aikaistaa sen rakentamista vuosiin 2022–2024. Uutta koulua odotellessa virasto on sovittelemassa tilapäistä koulupaviljonkia Hopealaaksoon.



Suomenkielinen opetusjaosto käsitteli muutoksia tiistaina.



Tahvonlahden koulua on määrä laajentaa vuosina 2018–2021. Koulun johtokunta on ollut huolissaan siitä, miten koulun tilat riittävät kasvavalle oppilasmäärälle.