Vantaa suunnittelee autotonta päiväkotia – ”Osa tuodaan siitä huolimatta autoilla”

Vantaa suunnittelee uutta päiväkotirakennusta Tikkurilaan. Sekä tekninen lautakunta että opetuslautakunta ovat hyväksyneet hankkeen tarveselvityksen.



Päiväkoti rakennetaan Neilikkatielle noin 256 lapselle.



Päiväkodista on tarkoitus tulla pääosin autoton. Ainakin teoriassa. Tai kuten selvityksessä todetaan: ”osa hoitoon tulevista lapsista tuodaan autottomuudesta huolimatta autoilla”. Ja koska näin on, saattoliikennettä varten varataan sittenkin henkilökunnan parkkipaikan yhteydestä muutama paikka, vaikkakin keskimääräistä päiväkotia vähemmän.



Paikalta olisi tarkoitus purkaa huonokuntoinen Pajatalo, jossa on nuorisotilaa. Samoin puretaan naapurista Vehkapolulta nykyinen Kukkakedon päiväkoti, jossa on paikka noin 50–60 lapselle. Rakennustöiden ajaksi Kukkakedon lapset saavat paikat jostain muusta alueen päiväkodista.



Kolmikerroksisen päiväkodin rakentamisen lasketaan maksavan lähes kahdeksan miljoonaa ja purkutöiden yli 100 000 euroa. Tilaa tarvitaan, koska lasten määrä alueella on kasvussa.



Uuden päiväkodin piha jää pieneksi suurelle määrälle lapsia, mutta tontilta katsotaan olevan hyvät yhteydet Neilikkapuiston kautta Tikkurilan jokivarren viheralueille.



Uuden päiväkodin olisi tarkoitus valmistua 2019.



Myös Kaivokselaan halutaan nykyistä suurempi päiväkoti. Tekninen lautakunta ei kuitenkaan hyväksynyt päiväkodin rakentamista Kaivokselan nykyisen päiväkodin kanssa samalle tontille, vaikka opetuslautakunnalle tämä ratkaisu olisi kelvannut.



Nyt päiväkodin sijaintia ja liikennejärjestelyjä selvitetään uudelleen. Uusi rakennus Kaivosvoudintielle olisi maksanut 5,66 miljoonaa.