Pekka Väänänen viettää Nuuksion metsissä vähintään 300 päivää vuodessa ja on huolissaan luonnosta vieraantuneista ihmisistä – ”Yksi sukupolvi on mennyt”

Pekka Väänänen viettää metsässä ainakin 300 päivää vuodessa 155

Kyllä Väänänenkin on Facebookissa. ”Mutta mä heitän sinne luontokuvia, jotta ihmiset tulisivat tänne metsään.”

”Puut, sienet, marjat, kalliot. Ja taisin saada ahvenenkin. Ihastuin heti.”

HS kokosi koulujen talvilomaviikolle luontoretkivinkkejä Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoihin.

Nuuksio

Klassarinkierros

Saarijärven ja Ruuhijärven väli

Iso-Holma

Sipoonkorpi

Storträsk

Högberget

Fiskträsk

olet vähän aikaa metsässä, tajuat, mitä se sinulle antaa, sanoo talvista polkua Nuuksiossa harppova Pekka Väänänen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pekka%20V%C3%A4%C3%A4n%C3%A4nen ”Metsän terveysvaikutukset ovat kiistattomia ihan ilman tutkimustuloksia ja professoreitakin. Sen voi jokainen kokea, kun vain menee metsään ja on siellä vähän aikaa. Täällä tulee rauhallinen olo, ja jos ei tule, se ei ole metsän vika”, Väänänen tietää.Väänäsellä, 56, on eväsreppu. Kädessä roikkuu nokipannu.Reitti Iso-Holman tulipaikalle on tuttu.Hän pysähtyy tämän tästä. Katselee ja kuuntelee.Kuusien oksat hipovat karvahattua. Lunta varisee miehen selkään.”Metsä on aina aito ja rehellinen ja sinne voi tulla sellaisena kuin on. Se ei koskaan syytä, vaan ottaa avosylin vastaan”, Väänänen tietää.”Joskus kun olen ollut murheen murtama ja ajatellut mennä puuta halaamaan, tuntuu kuin jokainen metsän oksa jo matkalla kurkottaisi lohduttamaan minua.”Osa ihmisistä on Väänäsen mielestä vieraantunut luonnosta.”Emme me ole riippuvaisia ipadeista tai netistä, kyllä me olemme riippuvaisia metsästä, sillä se tuottaa hapen meille.”Hän peräänkuuluttaa sitä, että virtuaalitodellisuudesta tullaan luontoon ja käytetään kaikkia aisteja.”Yksi sukupolvi on varmasti mennyt noiden puhelimien ja tietotekniikan kanssa.”Katso videolta, miten Pekka Väänänen viettää päivänsä metsässä.huomaa Väänäsen mielestä siinä, että aiempien sukupolvien tiedot ja taidot eivät ole nykyihmiselle enää itsestäänselvyyksiä.”Meillä on tuossa nuotiossa kuusta ja mäntyä, ja ne räiskyvät palaessaan. On siellä joukossa muutama koivu, joista ei kipinät lennä. Tämmöinenkin tieto on monelta jo hävinnyt.”Väänänen on oppinut metsästä paljon vanhuksilta ja lapsilta. Vanhoilla ihmisillä on ikiaikaista tietoa esimerkiksi siitä, miten luonnosta voi lukea vaikkapa sään muuttumista.Lapset taas opettavat uteliailla kysymyksillään, joihin on välillä itsekin etsittävä vastausta.Väänänen on viettänyt todella paljon aikaa Nuuksiossa, hän jaksaa innostua metsästä.”Se pakottaa sinut oppimaan asioita. Metsä on koko ajan uusi maailma, vaikka kuinka luulet sen tuntevasi. On kuin rakentaisi palapeliä, joka ei todennäköisesti koskaan tule valmiiksi.”Hän on rakentanut Nuuksion palapeliään vuodesta 1986.Ajokortiton nuorukainen tuli kaverinsa kanssa Haukkalammelle, jossa ei tuohon aikaan juuri muita ihmisiä näkynyt. Alueesta tuli osa kansallispuistoa vasta vuonna 1994.”Puut, sienet, marjat, kalliot. Ja taisin saada ahvenenkin. Ihastuin heti. Ajattelin, että ei tämmöistä paikkaa voi maan päällä olla.”Jylhä luonto lampineen todella koukutti Väänäsen. Nyt hän on viettänyt Nuuksion metsissä 30 vuoden ajan vähintään 300 päivää vuodessa vähintään neljän tunnin ajan.Lukemiin toki vaikuttaa se, että Väänäsen työpaikka on jo vuosia ollut Nuuksion pohjoisosassa Kaitlammen rannalla Metsähallituksen omistamassa talossa ja sen ympäristössä. Yrittäjä vie metsään tyky-porukoita ja elämysretkeilijöitä – pääsee siinä samalla itsekin.”Joskus kun tulen tänne, tuntuu siltä kuin tulisin kotiin”, Väänänen sanoo nuotiolla ja nyökkää kohti kallioita.. Istutaan hiljaa. Odotetaan, että kahvivesi kiehuu. Tuijotetaan nuotiota.Kaivetaan kupit ja muovirasia, jossa on muhkeat palat mustikkapiirakkaa.”Kun katsoo tulta, on kvartaaliajattelut kaukana. Kun seuraa kestääkö puukeko nokipannun alla vai ei, pää tyhjenee turhista ajatuksista”, Väänänen sanoo ja nostaa puuklapilla nokipannun pois tulelta.”Metsässä on henkireikä kiireen ahdistamalle yhteiskunnalle. Siksi toivoisin, että metsän virkistyskäyttö otettaisiin huomioon, kun tehdään valtion ja kuntien budjetteja ja muistettaisiin, kuinka paljon se voi lisätä ihmisten aktiivisuutta, työssä jaksamista ja hyvinvointia.”Kun Väänänen harppoo metsäpolkua, hän ei vilkuile gps-laitetta tai sykemittaria. Hän ha­luaa kokea metsän hajut, maut ja äänet.”En halua tuijottaa koko ajan pientä kuvaruutua. Eihän silloin huomaa lintuja tai mustikoita, tai sitä kun valo herättää puun silmuja.”Jos hänen tarvitsee suunnistaa, mukana on paperikartta ja kompassi. Niistä ei lopu akku.Pelko valtaa jotkut ihmiset metsässä.”Enemmän mä pelkäisin kaupungissa. Monia väkivallantekoja ei tapahdu metsässä ollenkaan, eikä täällä ole vaaraa jäädä auton alle.”Petoeläimistä oppaana ja luontomatkailuyrittäjänä toimivalta Väänäseltä kysytään myös usein.Tosiasia on kuitenkin se, että pedot käyvät ani harvoin ihmisen kimppuun.”Sudet, ahmat ja karhut voivat olla toisille eläimille ja elinkeinoille vahingollisia, mutta eivät ne metsässä kulkijaa haittaa. Vastaa lottovoiton lukemia nähdä karhu, ja jos sä kerran näät karhun, niin se on nähnyt sinut jo sata kertaa.”Kylmä on Väänäsen mielestä suurempi vaara Suomen luonnossa kuin petoeläimet. ”Mutta sitä vastaan voi suojautua kerrospukeutumisella, eikä metsään tarvitse lähteä kaupan kautta merkkivaatteissa, vaan kaikkien kotoa löytyy paitaa, sukkaa, kerrastoa ja käsineitä.”Metsä on Väänäselle vuodenaikojen mukaan vaihtuva taulu, konsertti ja ravintola. Se on kuikan huuto kesäyössä, jalkojen alla nariseva pakkaslumi, vastaongittu ahven kypsymässä tikunnokassa.”Ne on pieniä luontoon kätkettyjä ja ilmaisia onnen palasia, joita metsässä kävelevä löytää.”Tämä Nuuksion kansallispuiston länsiosassa Vihdissä sijaitseva reitti kulkee Kurjolammen ja Saarilammen maisemissa ja nousee Klassarinkalliolle. Neljän kilometrin pituiselle rengasreitille voi lähteä Valklammen parkkipaikalta. Reitin varrella on tulipaikka ja polttopuita.Erämaista aluetta, jossa on sekä kirkasvetisiä lampia että tummia lampia. Jylhien kallioiden ja korkeuserojen takia alue ei sovi ihan pikkulapsille. Tulipaikat puuttuvat, joten retkikeitin ja termari mukaan!Haukkalammen luontotuvalta voi lähteä aluksi merkattua reittiä ja sitten polkua pitkin Iso-Holman lammelle. Sen rannalla on tulipaikka. Iso-Holmassa on useimmiten vähemmän ruuhkaa kuin Haukkalammen ja Mustalammen tulipaikoilla. Paikalle on hyvä reitti myös Kattilan suunnasta ja siellä voi myös telttailla.Storträsk sijaitsee Sipoonkorven eteläosassa. Sen etelärannalla on lammen ainoa tulipaikka, jonne Metsähallitus toimittaa puita. Autolla tullessa lähin pysäköintipaikka on Sotungin Flatbergetissä Tasakalliontien alussa.Kalkkiruukin luontopolun varrella oleva kallioalue, jonne kapuaminen kannattaa, sillä korkeimman kohdan näköala palkitsee. Kalkkiruukin luontopolkua kunnostetaan parhaillaan, ja kannattaa huomioida, että tällä maastoltaan vaativalla reitillä esimerkiksi porrasaskelmia saattaa puuttua. Polulle pääsee Tasakallion pysäköintialueelta ja Kalkkiuunintien päästä.Lähin Metsähallituksen ylläpitämä pysäköintipaikka on Bakunkärrin P-paikka Knutersintien varrella. Tien toiselta puolelta lähtee reitti kohti Fiskträskiä. Oiva paikka pilkkiretkelle. Pöytä eväiden syöntiä varten löytyy, mutta tulta ei saa tehdä.Lisää karttoja ja reittejä esimerkiksi täällä http://www.luontoon.fi/nuuksio/reitit ja täällä http://www.luontoon.fi/nuuksio/reitit

