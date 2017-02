Mies vainosi naapuriaan kuukausia: odotti melkein joka yö pimeässä rappukäytävässä töistä palaavaa naista

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pitkään naapuriaan vainonnut mies sai perjantaina tuomion Helsingin hovioikeudessa. Uhri ja tekijä asuivat naapureina kerrostalossa Espoossa, ja häirintää tapahtui jaksoittain useana eri vuonna.



Vuonna 1975 syntyneen tuomitun ja uhrin naapuruus alkoi vuonna 2010. Kesällä 2011 mies lähestyi naista ensimmäisen kerran häiritsevällä tavalla. Hän oli soittanut ovikelloa ja astunut oven avaamisen jälkeen kutsumatta sisään naisen asuntoon. Naapurit juttelivat hetken keskenään, ja mies poistui, kun nainen pyysi häntä lähtemään asunnosta.



Ovikellon soittelu kuitenkin jatkui tämän jälkeen. Mies oli myös odotellut kerrostalon ulko-ovella, kun nainen tullut kotiin. Lisäksi mies oli kerran soittanut naiselle keskellä yötä ja lähettänyt tälle tekstiviestin.



Nainen pyysi miestä lopettamaan ovikellon soittelut ja muun yhteydenpidon ja yritti tehdä tälle selväksi, että he ovat vain naapureita. Mies ottikin onkeensa, mutta vain muutaman vuoden ajaksi.



Kesällä 2014 vainoaminen alkoi uudestaan, ja tällä kertaa mies käyttäytyi aiempaa päällekäyvemmin. Kerrostalossa oli tuolloin käynnissä putkiremontti, jonka vuoksi voimassa olleita väliaikaisratkaisuja mies hyödynsi oikeuden mukaan toiminnassaan.



Mies piti tarkoituksella omaa oveaan auki, jotta hän pystyi näkemään, milloin nainen saapuu naapuriasuntoon. Naisen ovi oli puolestaan remontin vuoksi auki, ja mies ilmestyi eräänä iltana avaamaan sisäänkäynnin peittäneen muovisuojuksen vetoketjua.



Nainen oli havahtunut tilanteeseen ja mennyt paniikkiin. Mies ei tullut lopulta sisälle asti.



Eräänä muuna iltana mies odotti naista rappukäytävässä valkoisen ruusun kanssa. Nainen otti kukan kohteliaisuudesta vastaan ja luki kortin, jossa luki ”yhdelle kärsivällisimmistä ja ehdottomasti kauneimmista koskaan kohtaamistani naapureista”.



Tämän tapauksen jälkeen mies oli eräänä toisena päivänä seurannut naista kellariin. Mies yritti keskustella naisen kanssa, vaikka tämä ei sitä halunnut. Joitakin päiviä myöhemmin mies oli jälleen antamassa naiselle kukkia rappukäytävässä, mutta tällä kertaa nainen ei suostunut ottamaan niitä vastaan.



Seuraavana yönä mies pudotti naisen postiluukusta kortin.



”Näytit aivan haavoittuneelta peuralta. – – Luuletko, että voin jättää tämän naapurit-tematiikan menneisyyteen ja puhua kuin mies?” kortissa luki muun muassa.



Nainen on kertonut pelänneensä tässä vaiheessa miestä ja olleensa ahdistunut. Hän myös näki painajaisia miehen toiminnan vuoksi.



Vainoaminen meni lopulta siihen, että mies seisoi melkein joka ilta rappukäytävässä, kun nainen tuli kotiin kello 22–24:n välillä. Käytävässä ei ollut remontin takia valoja. Nainen oli joutunut muistuttamaan miestä toistuvasti siitä, että he ovat vain naapureita.



Lähestymisyritykset jatkuivat vielä keväällä 2016.



Käräjäoikeudesta vainoamistuomion saanut mies vaati syytteen kumoamista hovioikeudessa. Hän kertoo luulleensa, että ihastuminen oli mahdollisesti molemminpuoleista.



Ovikellon soittelua mies väitti harrastaneensa siksi, että nainen oli käynyt toistuvasti köhimässä hänen oven takanaan. Miehen kertoman mukaan nainen käyttäytyi muutenkin häiritsevästi.



Selitykset eivät menneet läpi hovioikeudessakaan. Miehen käytös ylitti hovioikeuden mielestä sen, ”mitä voitaisiin vielä pitää ainoastaan jollakin tapaa kömpelönä kiintymyksen ilmaisuna.”



Mies tuomittiin vainoamisesta 120 euron sakkorangaistukseen. Kärsimyskorvauksia miehen pitää maksaa naapurilleen 400 euron verran.