”Painu neekeri takaisin sinne mistä tulit” – Michaela Moua kertoo, millaista on syrjintä Helsingin joukkoliikenteessä

Kaupunki

Michaela Mouaa

Julkiset

Myöskään

Syrjintä

Olisi

Moua

Joskus

”On nimitelty, haukuttu ja uhkailtu ja on käyty kimppuun fyysisesti” – Näin ihmiset kertovat arjen rasismista

”Raitiovaunussa

”Ratikassa

”On nimitelty,

”Viime syksynä

Lähteet: Oikeusministeriön vihapuheselvitys 2014 ja Päätepysäkki-kampanja