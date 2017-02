Pääkaupunkiseudulta kritiikkiä sote-uudistukselle: Voiko laatua ja säästöjä saada samaan aikaan?

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Valinnanvapaus sosiaali- ja terveysasioissa on periaatteessa hyvä asia, mutta mallissa piilee myös vakavia sudenkuoppia. Helsingin, Espoon sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) virkamiehet kritisoivat esimerkiksi lakimuutoksen aikataulua ja epämääräisyyttä.



Husin hallitus käsitteli sairaanhoitopiirin lausuntoa valinnanvapausta koskevaan lakiluonnokseen maanantaina, lopulliset linjaukset Husissa asiasta tehdään maaliskuun lopulla. Espoossa ja Helsingissä sosiaali- ja terveyslautakunnat ruotivat kaupunkien lausuntoja myöhemmin tällä viikolla, tämän jälkeen asia siirtyy kaupunginhallituksille.



Espoon esityksessä asiakkaan mahdollisuutta valita palvelunsa pidetään hyvänä tavoitteena.



Espoossa ollaan silti huolissaan siitä, että malli voisi huonosti toteutettuna jopa kasvattaa terveyseroja, vaikka niitä oli tarkoitus kaventaa. Kriittistä on, miten julkisen ja yksityisen puolen yhteispeli sujuu.



Kaikkein heikoimmilla olevien kohdalla Espoossa huolestuttaa erityisesti se, että uusi malli pilkkoo sosiaali- ja terveyspalvelut useaksi järjestelmäksi. Perusterveydenhuolto ja erityissairaanhoito ovat erillään, mutta Espoossa ollaan huolissaan esimerkiksi terveyskeskuksen ja kouluterveyden tai terveyskeskuksen ja hammashoidon välisestä yhteistyöstä tulevaisuudessa.



Helsinki jakaa Espoon huolen terveyseroista. Lausuntoesityksessä sanotaan, että pahimmillaan malli parantaa lähinnä niiden terveyttä ja hyvinvointia, jotka jo ovat muita paremmassa asemassa. Näin käy, jos maakunnilla ei ole tarpeeksi hyviä työkaluja ohjata palvelujen tuottajia ja vaatia yhteistyötä muiden kanssa.



Helsingin lausunnossa pidetään hyvänä sitä, että palveluihin pääsy nykyistä nopeammin voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Ainakin suurimmissa maakunnissa palveluja pitäisi saada nykyistä paremmin.



Toisaalta valinnanvapaus voi johtaa siihen, että hoidetaan asioita, jotka eivät hoitoa oikeasti edes vaatisi. Samalla pitkäaikaisten sairausten tai monista eri ongelmista kärsivien ihmisten hoito voi kärsiä.



Helsingin kaupunki näkee olennaisena, että ihmisten tarpeita arvioitaisiin tulevaisuudessa kokonaisuutena. Esityksessä pidetään myös epävarmana, että samalla kertaa voitaisiin parantaa palvelujen laatua, lisätä niiden saatavuutta ja säästää kolme miljardia.



Myös Husin esityksessä valinnanvapautta pidetään myönteisenä asiana. Sen katsotaan kannustavan parempaan laatuun.



Hus kuitenkin kritisoi uudistuksen rahoitusta. Sairaanhoitopiirissä lasketaan, että uusi järjestelmä tulee nykyistä kalliimmaksi. Perusterveydenhoitoon sijoitetaan enemmän, mutta erikoissairaanhoidon lasku ei samalla suoraan pienene kuin joiltain osin. Osa ihmisten nykyisin itse maksamien palvelujen laskuista siirtyy yhteiskunnan maksettavaksi. Uudenmaan maakunnan on laskettu menettävän rahoitusta mallissa merkittäviä määriä.



Husin esityksessä toivotaan myös tarkempia arvioita lain vaikutuksista käytännön tasolla. Esityksessä pidetään myös hankalana mallin vaatimaa julkisten palveluiden yhtiöittämistä. Husissa arvioidaan, että esimerkiksi Töölön sairaalan toimintaa pitäisi jakaa uudessa mallissa hallinnollisesti neljään eri yksikköön, joissa leikkauksia kuitenkin tekisivät käytännössä suunnilleen samat ihmiset.



Hus haluaa siirtymäaikaa lain voimaantulon ja valinnanvapauden alkamisen välille. Sairaanhoitopiirin esityksessä katsotaan, että uudistusta ei ole edes teknisesti mahdollista tehdä esitetyssä aikataulussa.