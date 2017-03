Toimeentulotuen asiakkaat kertovat HS:lle ahdingostaan: Vuokra maksamatta, ruoka loppunut, lääkkeisiin ei ole rahaa

Kaupunki

Virheitä on, mutta ne oikaistaan, sanoo Kelan etuusjohtaja Anne Neimala.

Moni yhteyttä ottanut on hädissään ja kokee, että muuttamaan on komennettu nopeasti.

Neljä esimerkkiä kafkamaisuuksista

Esimerkit on saatu HS:n kyselyssä tai kunnilta. Kysyimme Kelasta, onko kyse yleisestä linjasta.