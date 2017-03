Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingin ympäristökeskukseen tehtyjen eläinsuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna. Ympäristökeskuksen mukaan ilmoitukset koskivat tyypillisesti koiran lyömistä, potkimista tai voimakasta retuuttamista remmissä.



Saman tyyppisiä ilmoituksia tehtiin myös kissoista. Pahoinpitelyä perusteltiin ympäristökeskuksen mukaan usein sillä, että eläintä yritettiin kouluttaa.



Ympäristökeskuksesta korostetaan kuitenkin, että välillä ilmoitusten oikeellisuutta on vaikea todistaa. Ilmoitusmäärän kasvaminen voi liittyä ihmisten lisääntyneeseen valveutuneisuuteen eläinten kohtelusta.



Ympäristökeskuksen valvontaeläinlääkärit tekivät viime vuonna 283 tarkastusta, joista suurin osa tehtiin helsinkiläisiin yksityisasuntoihin. Joka toisella kerralla lääkärit antoivat määräyksiä tai ryhtyivät kiireellisiin toimiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi.



Kiireellisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin, jos eläin oli hylätty tai omistaja oli vakavasti laiminlyönyt sen hoidon. Helsinkiläisille eläinten omistajille langetettiin 13 eläintenpitokieltoa vuonna 2016.



Ympäristökeskuksen mukaan silminnäkijän on syytä ilmoittaa pahoinpitelystä myös poliisille ja valmistautua todistamaan näkemänsä.



Väkivaltaan ja alistamiseen perustuvat koulutusmenetelmät eläinsuojelulaissa kiellettyjä. Niitä ei myöskään ympäristökeskuksen mukaan pidetä tehokkaina.



Keskus viittaa tiedotteessaan tutkimuksiin, joissa on todettu, että positiivisella vahvistamisella saavutetaan parhaita oppimistuloksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi makupalojen tai leikin käyttämistä palkitsemiseen.