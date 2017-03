HS selvitti: Malmin kenttä pitää säilyttää lentokäytössä, sanoo eduskunnan liikennepäättäjien enemmistö

Kaupunki

Enemmistö

HS

Asia

Aloitteessa

Malmin

HS kysyi: Pitäisikö Malmin kenttä säilyttää lentokäytössä?

Malmin lentokentän puolustajien taistelu on ollut pitkä ja vaiheikas

Liikenne

Malmin

Malmin

Käytännössä