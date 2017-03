Espoon ja Kirkkonummen koulujen pukuhuoneissa liikkuu ajokorttivarkaita – keskellä kirkasta päivää

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Espoolaisten ja kirkkonummelaisten koulujen pukuhuoneista on varastettu viime aikoina ajokortteja ja muuta omaisuutta.



Viimeksi perjantaina kirkkonummelaisesta koulusta ilmoitettiin poliisille kuusi tapausta, joissa pukutiloista on kadonnut ajokortteja ja myös muuta omaisuutta. Rikokset tapahtuivat koulupäivän aikana, koulun ollessa normaalissa opetuskäytössä.



Vastaavanlaisia rikoksia on tehty poliisin mukaan useita eri kertoja.



Poliisi varoittaa, ettei koululaisten tulisi jättää arvo-omaisuuttaan valvomattomaan ja lukitsemattomaan pukuhuoneeseen. Varastettuja henkilötodistuksia saatetaan tulevaisuudessa käyttää rikosten kuten petosten yhteydessä.



Jos henkilöllisyyden todistava asiakirja on varastettu, poliisi suosittelee harkitsemaan omaehtoisen luottokiellon ottamista. Lisäksi kadonneista henkilöpapereista on syytä ilmoittaa heti poliisille.