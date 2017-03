Vierasta kieltä päiväkoteihin ja ekaluokalle – helsinkiläispoliitikot haluavat aikaistaa kielten oppimista

Fakta

Varhaista kieliopetusta on, muttei kaikille



Helsingissä on 76 suomenkielistä koulua, joissa on ekaluokkalaisia. Lapsista kaikki aloittavat ensimmäisen vieraan kielensä viimeistään kolmannella, mutta aloitusiässä on isoja eroja.



Kaksikielistä opetusta tarjoaa joko laajana tai suppeana 14 koulua. Yhdessätoista koulussa vieras kieli alkaa muuten ensimmäiseltä luokalta. Osassa koulussa on lisäksi mahdollisuuksia tutustua kieliin kevyemmin ensimmäisellä tai toisella luokalla, kielisuihkujen tai -kerhojen avulla.



Kaikki ruotsinkieliset koululaiset Helsingissä puolestaan aloittavat kieliopinnot toisella luokalla suomea opiskelemalla. Ensimmäisen vieraan kielen aloitusikä sen sijaan vaihtelee.



Päiväkoti-ikäisille on tarjolla esimerkiksi ruotsinkielisiä kielikylpypäiväkoteja ja erilaisia kielikerhoja etenkin yksityisissä päiväkodeissa. Nämä eivät kuitenkaan ole samalla lailla kaikkien lasten saavutettavissa.