Poliisi selvittää ampumistapausta Helsingin Ullanlinnassa – nainen kuljetettiin loukkaantuneena sairaalaan

Kaupunki

Poliisi

Olitko paikalla? Lähetä kuvasi numeroon 17181 tai tästä linkistä http://www.hs.fi/metro/laheta-kuva/ .

selvittää parhaillaan Helsingin Ullanlinnassa sunnuntai-iltapäivänä sattunutta ampumistapausta.Neitsytpolulla sijaitsevasta asunnosta on kuljetettu sairaalaan hoidettavaksi loukkaantunut nainen.Poliisi on tässä vaiheessa tutkintaa vaitonainen, koska tapahtumien tarkka kulku on vielä viranomaisillekin epäselvä. Myöskään naisen vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.Poliisi hälytettiin yksityisasuntoon kello viidentoista jälkeen.Asunnossa oli useita ihmisiä, mutta poliisin mukaan vaikuttaisi, että vaaraa kenelläkään muulla ei ollut.