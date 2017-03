Helsinki tarjoaa taas ensi kesänä lapsille ilmaiset lounaat – katso onko lähileikkipuistosi kiinni kesällä

Kaupunki

Helsingin kesäiset leikkipuistoruokailut täyttävät ensi kesänä jo 75 vuotta. Kuten muinakin kesinä, puistot tarjoavat myös monenlaista toimintaa koululaisille ja pikkulapsille perheineen.



Varhaiskasvatuslautakunta päättää puistojen aukioloajoista ensi viikon kokouksessaan. Alla olevaan listaan voi siis vielä tulla hienosäätöä, mutta harvoin tehdään isoja periaatteellisia muutoksia.



Koko kesän avoinna Helsingissä on 27 leikkipuistoa. Viisi puistoa on kiinni kaikki ne viikot, kun kesäruokailuja järjestetään. 32 puistoa on kiinni joinakin viikkoina ja auki toisina.



Kokonaan kiinni olevista puistoista leikkipuisto Kotinummi on tuhopolton vuoksi onnettomassa kunnossa, leikkipuisto Brahen pihaa peruskorjataan ja leikkipuisto Vallilassa ei ole ulkoilualueen lähellä vessoja. Puuskakulma ja Traktori vetävät suhteellisen vähän väkeä.



Muiden puistojen kohdalla kaupunki pyrkii suunnittelemaan kiinniolot niin, että eniten avoinna olisi hyvien liikenneyhteyksien päässä olevia puistoja, joissa varustetaso ja mahdollisuudet järjestää toimintaa ovat kunnossa.



Alueiden välillä on eroja siinä, miten tämä on järjestetty. Esimerkiksi Vuosaaren ja Mellunkylän alueilla yksikään puisto ei ole koko kesää auki, mutta kiinniolot ovat lomittain ja usein vain parin viikon mittaisia. Sen sijaan kaakossa Herttoniemen seudulla toiset alueen puistoista ovat viikkokausia kiinni, toiset vastineeksi koko kesän auki.



Ruokailu on puistoissa tarjolla koulujen loma-aikana 5. kesäkuuta ja 6. elokuuta välisenä aikana. Keittoa, pataa tai puuroa on tarjolla maksutta alle 16-vuotiaille puolilta päivin arkisin, paitsi samalla viikolla, kun koulut jo alkavat.



Kaupungille ruoka maksaa tänä kesänä arviolta 246 000 euroa.



Fakta Leikkipuistojen kesäaukioloajat 2017

(varhaiskasvatusviraston ehdotus)



Koko kesän avoinna: Arabia, Filpus, Herttoniemi, Intia, Isonneva, Jakomäki, Kannelmäki, Kurranummi, Lahnalahti, Lehdokki, Linja, Linnunrata, Maunula, Mäkitorppa, Nuoli, Piika, Pohjois-Haaga, Roihuvuori, Rudolf, Ruoholahti, Seppä, Taivallahti, Tapuli, Tervapääsky, Tullinpuomi, Tuorinniemi, Ulvila.



Koko kesän kiinni: Brahe, Kotinummi, Puuskakulma, Traktori, Vallila.



Osan kesää kiinni olevat puistot, suluissa kiinnioloaika: Etupelto (3.7.–6.8.), Haruspuisto (3.7.–16.7.), Hilleri (3.7.–30.7.), Iso-Antti (3.7.–30.7.), Jalopeura (26.6.–6.8.), Kesanto (19.6.–6.8.), Kiikku (26.6.–9.7.), Kiiltotähti (26.6.–6.8.), Kimmo (3.7.–6.8.), Kipinäpuisto (24.7.–6.8.), Kurkimäki (10.7.–23.7.), Laurinniitty (3.7.–6.8.), Lohikäärmepuisto (3.7.–6.8.), Maasälpä (19.6.–9.7.), Mellunmäki (17.7.–6.8.), Munkki (3.7.–6.8.), Mustakivi (5.6.–2.7.), Myllynsiipi (26.6.–23.7.), Nurkka (3.7.–6.8.), Rusthollari (17.7.–30.7.), Salpausselkä (10.7.–30.7.), Sanna (3.7.–6.8.), Santahamina (26.6.–6.8.), Soihtu (3.7.–6.8.), Strömberg (26.6.–6.8.), Torpparinmäki (5.6.–31.7.), Trumpetti (26.6.–6.8.), Unikko (3.7.–6.8.), Viikkari (31.7.–6.8.), Viiri (3.7.–6.8.), Vähätupa (3.7.–6.8.)



Perhetalot: Betania, Sahrami ja Torpparinmäki ovat kiinni koulujen alkamisviikkoon asti. Naapuri ja Kajuutta ovat 26.6.–6.8. kiinni.