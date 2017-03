Nuorta naista syliinsä vongannut setä saikin polvelleen parikymppisen miehen – minkälaisia hyväntekijöitä sinä olet kohdannut?

Kaupunki

Oletko kohdannut arjen sankareita, jotka ovat toiminnallaan pelastaneet sinut pinteestä tai tukeneet muulla tavoin pyyteettömästi kiperässä paikassa? Jaa kokemuksesi joko kirjoittamalla viesti tämän artikkelin alla olevaan vastauslomakkeeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi.

Nuorukainen hiljensi naista syliinsä vonganneen miehen raitiovaunussa – syliin istumalla

Lenkkeilijä hyppäsi eksyneen turistin auton rattiin ja kuljetti tämän Vuosaaren satamaan

Sivullinen mies syöksyi mereen rullanneiden lastenvaunujen perään Kaivopuiston rannassa