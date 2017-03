”Refugees welcome” – Ateneumin taidemuseon seinälle nostettiin turvapaikanhakijoita tukeva banderolli

Kaupunki

Ateneumin

Turvapaikanhakijat ovat

taidemuseon ulkoseinälle nostettiin perjantaina aamupäivällä banderolli, jolla tuetaan turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia. Lakanassa on kuva graffititaiteilija EGSin teoksesta Europe’s Greatest Shame #11 (2017).Taidemuseo osallistuu banderollilla kulttuuriammattilaisten kannanottoon turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien ja sananvapauden puolesta. Image-lehti julkaisi kyseisen tuhansia nimiä sisältävän kannanoton Rautatientorilla järjestetyssä tilaisuudessa perjantaina aamupäivällä.Kulttuurialan ammattilaiset vaativat kannanotossa turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja muistuttavat turvapaikanhakijoiden oikeudesta osoittaa mieltään.osoittaneet useiden viikkojen ajan mieltään Rautatientorilla Maahanmuuttoviraston eli Migrin tekemien käännytyspäätösten vuoksi. Rautatientorilla on myös Suomi ensin -liikkeen vastamielenosoitus.Mielenosoitukset alkoivat alun perin muissa paikoissa ydinkeskustassa. Poliisin käskystä ne siirrettiin Rautatientorille, ja mielenosoittaminen on jatkunut jo kuukauden päivät.