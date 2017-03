Eero Oulasvirta tykkää juoda kaljaa Kontulan ostarilla – lähiöprojekti sai hänet runoilemaan Kalevalan mitassa

Kaupunki

taiteellisia lahjoja löytyykään lähiöpubin rujon oven takaa.Kun Kontulan ostoskeskuksen kaljakuppilassa järjestetään runoilta, syntyy esimerkiksi ylistyslaulu Kontulasta kalevalaisessa runomitassa.Se kuuluu näin: ”Mieleni minun tekevi, lähteväni Kontulahan, ystäviäni tapaamahan. Olut suussa sulavi, puheet putoilevat.”Teos on Eero Oulasvirran http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eero%20Oulasvirran . Hän istuu Kontulan Mopo-baarissa usein oman porukkansa kanssa, mutta runoilee mielellään kun joku vain ymmärtää pyytää.kysymys ei ole runoillasta, vaan lähiöprojektista, jossa etsitään lähiöstä kertovia laulunsanoja. Lauluja tehdään lähiöissä Biisihautomoissa, mutta lisäksi sanoituksia voi lähettää myös suoraan kilpailuun. Voittajasta tehdään oikea kappale.”Tarkoituksena on saada lähiöihin yhteisen tekemisen meininkiä ja kulttuuria, sanoo Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Antti Pelttari http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Pelttari . Projektin toteuttavat yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Yhteismaa-yhdistys opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.”Me tiedämme, että lähiöiden ihmiset eivät kovin helposti lähde mukaan oman alueensa kulttuuritapahtumiin, meidän on mentävä sinne missä ihmiset ovat.” Tässä tapauksessa siis kaljakuppilaan Kontulaan. Siellä biisinsanoituksia syntyy joka pöydässä ja Humanistisen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Arto Lindholm http://www.hs.fi/haku/?search-term=Arto%20Lindholm myhäilee.Jos tänne vain vaivautuu tulemaan paikan päälle ja puhumaan ihmisten kanssa, löytää ihan huikeita runoilijoita, Lindholm kuvailee.”Sehän oli tiedossa, että me haistaan kilometrin päähän siltä, että tulemme muualta. Ihan kuin se olisi otsaan kirjoitettu. Ensin pelkäsin, että tässä ei kyllä hyvin käy, että mitäköhän täällä sanotaan.”näyttää ainakin syntyvän. Oulasvirta on kirjoittanut monta sivua täyteen. Osa asiakkaista huutelee muistojaan, eikä vielä kehtaa kirjoittaa. Tässä tulee tallennettua arvokasta ajankuvaa ja urbaaneja tarinoita.”Muistatteko sen pojan, joka täällä käveli aina takaperin”, yhdestä pöydästä huudetaan. Muut nyökyttelevät. Kyllähän takaperin kävelevä poika muistetaan.”Tässä olisi tarkoitus kuulla ihmisten omia tarinoita. Yleensä suuret tunteet sijoitetaan vaikkapa iskelmäperinteessä jonnekin maalaismaisemaan tai Lappiin. Ei siellä puhuta lähiöistä. ”, Pelttari kuvailee.tarina on ainakin syntymässä Eelis Laitin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eelis%20Laitin nuoruudesta väkivaltaisessa Tikkurilassa. Lähiö-teema osui monesta syystä miehen sieluun.”Heräsi jotenkin nostalginen olo. Kaikki kaverit asuivat lähiössä, itsekin asui lähiössä. Tiedän tyyliin kaikki Tikkurilassa”, Laiti kuvailee. Hänellä on jo osa sanoituksesta valmiina, biisihautomosta toivotaan vielä lopullista muotoa ja rakennetta tekstille.”Tässä kerron enemmän itsestäni Tikkurilassa. Siellä oli silloin joka viikonloppu kirjaston edessä puukotuksia ja aina poliisit samassa paikassa nuorten kanssa. Ne oli hurjia aikoja”, Laiti sanoo ja hymyilee.”Tai ehkä mä vain romantisoin, sellaista nuorisoromantiikkaa, että oli yhtä rajua kuin Tupacilla.”Laiti on räpännyt kahdeksanvuotiaasta. Myös itselleen tärkeimmät lähiö-teemat löytyvät räp-musiikin maailmasta.

