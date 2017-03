Vantaakin aikoo sakottaa turhaan varatusta päivähoidosta kesäisin – Helsinki ja Espoo päättivät jo aiemmin rangaista päiväkotiohareista

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vantaakin alkaa ehkä periä puolta asiakasmaksua niiltä perheiltä, joiden lapsille on varattu päiväkodista paikka kesällä mutta lapsi ei tule hoitoon.



Espoo ja Helsinki tekivät vastaavat päätökset jo aiemmin tänä vuonna. Vantaalla asiaa käsitellään opetuslautakunnassa maanantaina.



Muutos koskisi siis perheitä, jotka ovat varanneet paikan turhaan, mutteivät peruneet sitä kaupungin ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Pieni lasku lähtisi myös perheille, joilta normaalisti ei perheen tulojen vuoksi veloiteta varhaiskasvatuksesta mitään.



Isot kaupungit pyrkivät yleensä järjestämään henkilökunnan lomat niin, että päiväkodeista iso osa on kiinni suosituimpaan loma-aikaan eli etenkin heinäkuussa. Henkilökunnan määrä joudutaan kuitenkin aina laskemaan sen mukaan, miten vanhemmat lapsensa hoidontarpeesta kesällä ilmoittavat.



Esimerkiksi Vantaalla viidennes päiväkotiin ilmoitetuista lapsista jäi kesällä 2016 tulematta joka viides eli noin 300 lasta. Vantaa laskee häviävänsä vuosittain tämän vuoksi noin 167 000 euroa vuosittain.



Kaupungit tiedottavat kuten ennenkin joka vuosi erikseen siitä, mihin mennessä vanhempien pitää kesälomista päiväkodille ilmoittaa keväällä. Vantaalla esimerkiksi asiasta pitää nyt ilmoittaa huhtikuun toisella viikolla, mutta paikan voi vielä perua toukokuun loppuun mennessä. Jos pystyy noudattamaan näitä aikarajoja, sakkomaksua ei siis ole tulossa.



Suurelle osalle päiväkotilapsista pääkaupunkiseudulla heinäkuu on yhä maksuton kuukausi riippumatta siitä, onko lapsi silloin hoidossa vai kotona. Muutos koskee siis vain heitä, jotka eivät peru tarpeettomaksi käynyttä ilmoittautumista hoitoon.