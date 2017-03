Huumekauppoja suunnitelleet joutuivat itse ryöstön uhriksi – ”Tällaisilta tilanteilta välttyy parhaiten niin, ettei lähde tekemään rikoksia”

Kaupunki

Helsinkiin subutex-kaupoille saapuneet joutuivat itse ryöstön uhriksi keskiviikkoiltana, kertoo poliisi.



Ryöstöstä ilmoittanut pariskunta oli tullut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. He kertoivat myöhemmin poliisille, että he olivat sopineet anonyymisti internetissä ostavansa subutex-tabletteja usealla sadalla eurolla.



He olivat nostaneet automaatista rahaa Jakomäen ostoskeskuksessa noin yhdeksältä keskiviikkoiltana, kun heitä kohti tuli kolme miestä. Miehet vaativat rahoja itselleen ja yhdellä heistä oli pistooli. Kolmikko löi toista uhreista päähän ja potki vartaloon. Tämän jälkeen he pakenivat juosten koulun suuntaan.



Pariskunta seurasi kolmikkoa ja näki heidän menevän sisälle läheiseen asuntoon. Hetken harkinnan jälkeen he soittivat hätäkeskukseen. Poliisi otti asunnosta kiinni kolme miestä ja kuljetti heidät Pasilan poliisitalolle.



Miesten hallusta löytyi useita satoja euroja. Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstönä ja virkamiehen vastustamisena.



Toisaalta myös pariskuntaa epäillään nyt huumausainerikoksesta. Tiedotteessa poliisi valistaakin kansalaisia näin: ”Luonnollisesti tällaisilta tilanteilta välttyy parhaiten niin, ettei lähde tekemään rikoksia.”