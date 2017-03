Poliisi nappasi liettualaiset nahkavarkaat Helsingin Länsisatamassa

Kaupunki

Poliisi on takavarikoinut ja palauttanut omistajalleen 30 000 euron arvosta ketunnahkoja, jotka varastettiin Kruunupyyn Kolamin kylässä joulukuun lopussa, kertoo poliisi.



Ketunnahat löydettiin Helsingin Länsisatamasta, kun kaksi liettualaista miestä oli viemässä nahkoja pois maasta. Miehet on vangittu ja he odottavat vankilassa oikeudenkäyntiä.



Poliisi epäilee ”vahvasti”, että samaan rikollisliigaan kuuluvat yrittivät varastaa ketunnahkoja myös Alavieskassa ja Kaustisilla viime vuoden lopussa.