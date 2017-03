Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingin keskustan toimistotaloja on näillä näkymin mahdollista muuttaa asuintaloiksi jatkossakin. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut uudet ohjeet, jotka eivät viraston aiemmin esittelemän ehdotuksen tavoin kiellä ehdottoman jyrkästi toimistotalojen pääkäyttötarkoituksen muutosta.



Periaatteet tulevat tiistaina Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn.



Kaupunkisuunnitteluviraston aiempi ehdotus perustuu huoleen siitä, että Helsingin keskustasta ei enää tulevaisuudessa löydy tarpeeksi tilaa yrityksille. Viraston teettämän markkinalähtöisen analyysin mukaan kantakaupungin toimistotilojen kysyntä on tulevaisuudessa niin suurta, ettei toimistotilojen määrää pitäisi enää nykyisestä vähentää.



Monilla toimistokiinteistöjen omistajilla on kuitenkin toisenlaisia toiveita. Tämä johtuu muun muassa siitä, että yritysten tilantarve on viime vuosikymmeninä muuttunut rajusti.



Yhä useampi yritys haluaa toimia nykyään avoimissa monitilaympäristöissä, mutta monet Helsingin toimitiloista ovat vanhanmallisia, pieniin huoneisiin jaettuja tiloja.



Tällaisten tilojen muuttaminen asunnoiksi on yleensä kiinteistönomistajille kannattavampaa kuin tilojen muokkaaminen nykymuodin mukaisiksi konttoreiksi.



Kaupunkisuunnitteluvirasto joutui perääntymään aiemmista suunnitelmista kaupunkisuunnittelulautakunnan torjuttua ne joulukuussa. Poliitikot pitivät täyskieltoa turhan jäykkänä. Nyt julkaistu uusi ehdotus suhtautuukin muutoksiin joustavammin.



Keskustasta Hakaniemen kautta Vallilaan kulkevalla vyöhykkeellä sijaitsevat toimistorakennukset pyritään edelleen säilyttämään pääasiassa nykyisessä käyttötarkoituksessaan.



Tällä vyöhykkeellä toimistotalojen muuttaminen asuintaloiksi on jatkossa mahdollista, mutta käytännössä se onnistuu vain yksittäistapauksissa.



Jos uudet periaatteet hyväksytään, rakennuksen käyttötarkoituksen muutos voi onnistua sellaisissa tapauksissa, joissa muutoksen ei katsota vaikuttavan kielteisesti Helsingin suunnitelmiin säilyttää alue työpaikkavaltaisena.



Käytännössä näin on esimerkiksi silloin, kun lähelle on rakennettu uutta toimistotilaa. Tässäkin tapauksessa rakennuksessa tulee säilyttää kahden kerroksen verran toimitilaa.