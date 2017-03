Onko Espoossa riittävästi parkkipaikkoja? Ei kaikkien mielestä – liikennelinjaukset erottavat puolueet toisistaan

Kaupunki

ja erityisesti auton asema kaupungissa on Espoon poliittisten ryhmiä selkeimmin erottavista asioista. Tämä kävi ilmi, kun HS vertaili puolueiden paikallisia kuntavaaliohjelmia.Ehdokastaan valitseva espoolainen voi pohtia, onko joukkoliikennelippujen hinnan alentaminen asia, johon rahaa kannattaa käyttää, vai tulisiko sen sijaan autojen pysäköinnin helppous varmistaa.ja perussuomalaisissa pysäköintipaikkojen riittävä määrä on nostettu yhdeksi kärkiteemoista.Se on kestoaihe espoolaisessa kuntapolitiikassa muutenkin. Aiheesta keskustellaan usein kaupunginvaltuuston kokouksissa, ja uusien asuinkerrostalojen kaavojen hyväksymisen yhteydessä kiistellään sopivasta pysäköintipaikkojen määrästä yhtä rakennettavaa asuntoa kohden.Osa poliitikoista on sitä mieltä, että pysäköintipaikkoja rakennetaan uusien asuintalojen yhteyteen nykyisin liian vähän. Kaupunki löyhensi pysäköintipaikkojen laskentaohjetta joitakin vuosien sitten. Yksi pysäköintipaikka maksaa noin 8 000–80 000 euroa, ja niitä vähentämällä on mahdollisuus alentaa asuntorakentamisen kustannuksia.Perussuomalaiset vaatii autoilijoiden huomioimista myös riittävillä väylä- ja liikenneratkaisuilla ja uuden matkakortinlukijan sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) suunnitellun vyöhykeuudistuksen hylkäämistä pikaisesti.sijaan vihreät, Sdp, vasemmistoliitto ja keskusta ovat lähteneet vaaliohjelmassaan aivan toiseen suuntaan. Ne rakentaisivat Espoosta tiivistä kaupunkia ja painottavat liikenteen osalta joukkoliikennettä.Vihreät puhuvat joukkouliikenteen palvelutason parantamisesta ja lippujen hintojen pitämisestä ”kohtuullisina”.Sdp haluaisi lisää rahaa siihen, että espoolaisten matka­liput säilyisivät Espoon sisäisillä matkoilla samanhintaisina HSL:n uudesta vyöhykemallista huolimatta.Vasemmistoliitto ajaa samansuuntaisia asioita mutta asettaa tavoitteekseen aluksi lipunhintojen laskemisen puoleen nykyisestä ja lopulta siirtymisen kokonaan maksuttomaan joukkoliikenteeseen.Keskusta tahtoo kaksinkertaistaa joukkoliikenteen käyttöasteen ja puhuu paljon myös pyöräilystä.puolueiden vaaliohjelmissa toistuvat myös valtakunnalliset kysymykset.Kaikki poliittiset ryhmät halua­vat tarjota laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta sekä korjata homekoulut ja turvata koululaisille hyvän sisäilman. Vihreät haluaa pitää kiinni pienestä ryhmäkoosta ja subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.kyllä, myös länsimetro saa mainintoja vaaliohjelmissa. Perussuomalaisille länsimetron sotkujen selvittäminen erillisellä selvityksellä on kolmanneksi tärkein tavoite. Metron ensimmäisen osuuden rakentamiseen ei tulevalla valtuustolla ole sananvaltaa. Myös vasemmistoliitto vaatii metrosta selvitystä sekä lisää avoimuutta metroyhtiön päätöksentekoon.Espoon puolueiden vaaliohjelmissa puututaan myös arkielämän yksityiskohtiin laajojen arvovalintojen lisäksi.Espoon keskusta on lähtenyt ajamaan vahvasti pyöräilijöiden asemaa. Sen vaaliohjelmassa ehdotetaan elektronisesti valvottuja pyöräparkkeja sekä pyöräteille karttoja, pumppauspaikkoja ja huoltoa.Perussuomalaiset vaatii lisää vierasvenepaikkoja ja puuttuu myös kiusaajien asemaan kouluissa. Puolueen mielestä kiusaamistilanteissa pitäisi siirtää ennemmin kiusaaja pois omasta koulustaan kuin kiusattu.Vasemmistoliitto haluaa kohtuuhintaisia uimakoulupalveluita, kaikille lukiolaisille tietokoneet sekä ensimmäisen vieraan kielen opiskeltavaksi jo ensimmäisen luokan oppilaille.Moni puolue tuo muitakin konkreettisia ehdotuksia. Vih­reät haluaa kunnostaa Träskändan kartanon kaupunkilaisten käyttöön. Perussuomalaiset tahtoo luopua terveyskeskusmaksuista ja Sdp puolestaan kunnostaa rantaraitin.