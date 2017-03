Suurpalo Jumbon lähellä Vantaalla – savu haittaa Tuusulanväylän liikennettä

Kaupunki

tulipalo on riehunut maanantain vastaisen yön aikana Vantaalla. Jäteasema Tuusulanväylän ja Kehä III:n kyljessä on ollut ilmiliekeissä ja aiheuttanut liikennehäiriöitä.Hälytys Lassila & Tikanojan kiinteistölle tuli ennen kello yhtä yöllä. Paikalla on Iltalehden mukaan ollut 23 pelastuslaitoksen yksikköä sammuttamassa paloa.Liikennevirasto tiedottaa palon ja sammutustöiden aiheuttavan toistaiseksi haittaa Tuusulanväylän liikenteelle. Näkyvyys on savun takia heikentynyt.Palopaikka sijaitsee muutaman sadan metrin päässä kauppakeskus Jumbosta ja kylpylähotelli Flamingosta Tammiston kauppatien varrella. Helmikuussa nimeä vaihtanut tie tunnetaan yhä paremmin Valimotienä.HS seuraa tilannetta.