Euroopan vanhin laiskiainen putosi puusta Korkeasaaressa – tällainen on onnettomuuteen joutunut 43-vuotias Coco

HS:n Nyt-liite teki vuonna 2014 henkilökuvan Korkeasaaren Coco-laiskiaisesta http://www.hs.fi/nyt/art-2000002727741.html . Alla otteita artikkelista:

eläintarhan vanhin asukas, tänä vuonna jo 44 vuotta täyttävä Coco-laiskiainen joutui onnettomuuteen tiistaina. Laiskiaisvanhukselle sattui yllättävä lapsus, kun se putosi kotipuustaan.Alustavan arvion mukaan Coco selvisi koettelemuksestaan vähin fyysisin vammoin: vain yksi kynsi katkesi. Pitkät ja vahvat kynnet ovat toisaalta erittäin tärkeitä laiskiaisille. Viettäväthän ne lähes koko elämänsä kynnet puunoksaan tarrautuneina, ylösalaisin roikkuen.Laiskiaiselle erittäin epätyypillisen kovaa kyytiä vertikaaliseen suuntaan liikkunut ja pudotuksen päätteeksi maahan tömähtänyt Coco siirrettiin kuitenkin onnettomuuden jälkeen kaiken varalta tarkkailuun eläintarhan takatiloihin.Hyvä merkki on Korkeasaaren eläintarhan mukaan se, että kovia kokeneelle laiskiaisnaaraalle maistui heti ruoka. Vielä ravintoakin paremmin laiskiaisille maistuu normaalisti uni, sillä tarhaoloissa ne nukkuvat noin 15 tuntia vuorokaudessa.Coco-sierainlaiskiainen on Euroopan vanhin ja koko maailman vanhimpia laiskiaisia. Sen luonnossa asuvat lajitoverit elävät keskimäärin 12-vuotiaiksi, joten yli nelikymppinen Coco on varsinainen emerita – laiskiaismaiseen tapaan täysinpalvellut ja vielä vähän enemmänkin.”Coco nukkuu limoviikunapuun oksalla. Sikeästi. Sikiöasennossa, ammattimaisesti, mutta rennosti. Kynsillä oksasta tukea ottaen. On aamupalan aika, mutta pyhä toimitus on pahasti kesken.”Coco on Korkeasaaren ainoa eläin tai ainakin nisäkäs, jonka ruokailua helpotetaan usein toimittamalla ruoka suoraan sen suuhun.”Pikkuhiljaa Coco virkistyy, tavallaan. Silmä aukeaa taas. Toinenkin. Coco hamuaa kädellään hitaasti keitettyä porkkanaa. Suu alkaa jauhaa. Suu pysähtyy. Coco on nukahtanut ruoka suussaan. Syömisen ja nukkumisen täydellinen symbioosi on näyte luonnon nerokkuudesta.”Laiskiaisen kanssa samassa tarhasssa asuu myös agutteja ja villimarsuja. Vuonna 2014 herätyskellon roolia otti lähietäisyydellä elämöinyt ruskonokkatukaani.”Ruskonokkatukaani huutaa armottomasti parin metrin päässä. Amatöörinukkuja olisi jo hereillä ja aamuäreänä manaamassa tuota ihan helvetin ärsyttävää lintua, mutta Coco ei ole amatööri.”Coco on elänyt niin pitkään, että sen lajinimikin on ehtinyt muuttua matkan varrella.”Ennen Coco oli kaksivarpainen hoffmannin laiskiainen. Nyt se on sierainlaiskiainen. Näin päätti nisäkkäiden nimistökomitea, eikä siinä mitään, onhan Cocolla iso nenä.”Vaikka laiskiaiset ovat kaikessa tyyneydessään varsinaisia hurmureita, ovat ne jääneet eläinmaailmassa aktiivisempien lajien varjoon.”Apinat, norsut ja isot kissaeläimet ovat saaneet huomiota ja rahaa, laiskiaisille on jäänyt vain murusia. Laiskiainen on ollut todellinen eläinmaailman altavastaaja. Laiskiaisen englanninkielinen nimi on karusti sloth, joka tarkoittaa laiskuutta. Sloth on yksi seitsemästä kuolemansynnistä.””Urheilutermein ilmaistuna Coco on aliarvostettu roolipelaaja. Coco tekee järjettömän määrän näkymätöntä työtä, kirjaimellisesti. Coco on juuri sellainen pelaaja, jota joukkuekaverit eli eläintenhoitajat ja muu henkilökunta arvostavat, mutta yleisö ei välttämättä edes huomaa laiskiaisen läsnäoloa Amazonian eriössä.”Coco-laiskiaisesta tuli Korkeasaaren vanhin eläin, kun 47-vuotias flamingonaaras kuoli tarhaan tunkeutuneen ketun kynsissä vuonna 2010.”Moni tarhan eläin on nukkunut pois tai nukutettu sillä aikaa, kun Coco on vain nukkunut.”