Reza otti köyden ja kiipesi Rautatientorilla puuhun – itsetuhoiselle karkotettavalle ei ole juuri apua tarjolla Mielenterveysongelmista kärsivät ja itsemurha-aikeita hautovat turvapaikanhakijat ovat Suomessa heikoilla sen jälkeen, kun he ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen ja jäävät maahan paperittomina. Poliisin mukaan suuri osa itsemurhauhkauksista on liioiteltuja, ja tavoitteena on estää kotimaahan palautus.