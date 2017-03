Etkö vielä tiedä, kenelle annat äänesi kuntavaaleissa? HS:n koneet ja tietopaketit auttavat sopivan ehdokkaan löytämisessä

Fakta

Kuntavaalit 2017



Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona 29. maaliskuuta. Se päättyy ulkomaille Suomen kansalaisia varten järjestetyissä äänestyspaikoissa lauantaina 1. huhtikuuta ja Suomessa tiistaina 4. huhtikuuta.



Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9. huhtikuuta.



Vaaleissa valitaan kuntiin neljäksi vuodeksi valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Koko maassa on asetettu yli 33 000 kuntavaaliehdokasta, joista valtuutettuja valitaan yhteensä 8 999. He aloittavat luottamustehtävässään 1. kesäkuuta.



Uusi valtuusto järjestäytyy Helsingissä keskiviikkona 7. kesäkuuta, ja tuolloin myös valitaan pääkaupungille pormestari.