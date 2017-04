Haaveiletko löylyistä kallioluodolla? – Toimi nyt, sillä Helsingin kesäsaunojen varauskausi alkaa maanantaina

Kaupunki

Haaveiletko

Kaunissaaren tilaussaunaan

puulämmitteisen saunan löylyistä merenrannalla?Niin tekee moni muukin, ja jos omaa löylypaikkaa ei ole, nyt kannattaa toimia.Nimittäin Pihlajasaaren suositun kesäsaunan varauksia aletaan ottaa vastaan puhelimitse maanantaina kello kahdeksan.Aiempina vuosina Pihlajasaaren puulämmitteinen rantasauna on varattu nopeasti loppuun. Varaaja lämmittää saunan itse.Pihlajasaaren saunalla on kova kysyntä, sillä se sijaitsee vain noin kymmenen minuutin venematkan päässä Helsingin keskustasta.”Perjantai ja lauantai ovat suosituimmat päivät, ja ne houkuttelevat etenkin pienien juhlien, esimerkiksi polttarien pitäjiä”, kertoo Helsingin saaristopäällikkö Sanna Kallionpää http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sanna%20Kallionp%C3%A4%C3%A4 Omaa venettä löylyttelijöillä ei tarvitse olla, sillä saareen kulkee kesäaikaan JT-Linen vesireittiliikenne.Saaristopäällikkö Kallionpään mukaan joka vuosi tulee myös peruutuksia.”Tässä vaiheessa ei voi tietää, millainen sää on tiettynä päivänä.”Pihlajasaaressa on myös kuuden hengen sähkösauna, mutta sitä ei voi varata ennakkoon, vaan sähkösaunaa varataan kesäaikaan päivittäin vasta aina kyseisenä päivänä 60 eurolla kahdeksi tunniksi kerrallaan.”Viikonloput ovat suosituimpia ja lisäsimme niihin vuoron, joka alkaa jo kello 12 päivällä”, Kallionpää kertoo.ei vielä tässä vaiheessa oteta varauksia, sillä saunaa on peruskorjattu ja remonttiin liittyvät työt ovat vielä kesken.”Sauna kuitenkin saadaan auki kesäkaudella, mutta tarkka päivä ei ole vielä tiedossa”, Kallionpää sanoo.Kaunissaari sijaitsee noin reilun 20 kilometrin päässä Helsingistä itään Sipoon saaristossa.Kaunissaaressa on myös perhesauna, jonka varauksia otetaan vastaan 13. toukokuuta lähtien syyskuun puoliväliin saakka. Kaunissaaren mökit kesäkaudelle 2017 http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/saaristossa/kaunissaaren-mokit ovat varattavissa 3. huhtikuuta alkaen. Aluksi varataan kokonaisia viikkoja, sitten viikonloppuja ja yksittäisiä vuorokausia.

Puulämmitteiset itsepalvelusaunat

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/lisatietoa-ulkoilusta/saunat/

Pihlajasaaren puusaunan varaukset 3.4. klo 8 alkaen p. 09 310 71518 Kaunissaaren mökkien (ja myöhemmin saunojen) varaukset 3.4. klo 8 alkaen p. 09 310 71445