Kun Laura Kärkkäinen kuoli, Jakomäki jäi ilman valtuutettua – Siitä on nyt 23 vuotta ja Helsingissä valta kasautuu edelleen rikkaille alueille

Kaupunki

Kuva on otettu toukokuussa 1987. Perhepäivähoitaja Laura Kärkkäisellä on suuret lasit, suureksi föönattu tukka ja tuima ilme. Sylissään Kärkkäinen pitää pientä tummaa koiraa. Vieressä aviomies Matti Kärkkäinen polttaa pikkusikaria. Laura Kärkkäinen on Helsingin kaupunginvaltuutettu, Jakomäen ainoa.