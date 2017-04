Sen piti olla lämmin ja perusteellinen vastaanotto – Merisotakoulun komentajakapteenien välikohtaus johti niskoittelutuomioon oikeudessa

Kaupunki

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomenlinnassa sijaitsevan Merisotakoulun upseeri sai niskoittelutuomion Helsingin hovioikeudessa maanantaina.



Merisotakoulussa suunnittelutoimiston päällikkönä työskennellyt mies jätti hovioikeuden tuomion mukaan täyttämättä esimiehenään toimineen komentajan käskyn. Asia liittyy Merisotakouluun uutena työntekijänä siirtyneen upseerin vastaanottamiseen ja perehdytykseen.



Sekä perehdyttäjäksi määrätty mies että perehdytettävä olivat sotilasarvoltaan komentajakapteeneja. Viimeksi mainittu oli tulossa perehdyttäjän alaiseksi suunnittelutoimistoon valmiusupseerin virkaan.



Komentajakapteeni vastaa maavoimissa majurin sotilasarvoa.



Oikeuskäsittelyyn asti edenneen kiistan ydin on siinä, määrättiinkö komentajakapteeni vastaanottamaan uusi upseeri – ja erityisesti perehdyttämään tätä – syksyllä 2014 vai ei.



Vastaanoton piti olla lämmin ja perehdytyksen perusteellinen. Hovioikeuden ratkaisussa kerrotaan, että Merisotakoulun hallituksen kokouksessa oli jo elokuussa 2014 ollut esillä siirron toisaalta saaneen upseerin tuleva saapuminen. Upseerilla oli ollut ongelmia aikaisemmassa työpaikassaan, minkä vuoksi Merisotakoulun johtaja oli korostanut, että tulija pitää ottaa vastaan mahdollisimman hyvin.



Asiat eivät kuitenkaan menneet suunnitellusti, kun uusi komentajakapteeni saapui 1. lokakuuta 2014. Sotilasarvoltaan komentajana, eli maavoimien everstiluutnanttia vastaavana upseerina, toiminut mies määräsi tuolloin suunnittelutoimiston päällikkönä toimineen komentajakapteenin hoitamaan tulokkaan vastaanoton ja perehdyttämisen.



Komentajan mukaan hänen käskyssään ei ollut mitään epäselvää. Myös asian kiireellisyyden olisi pitänyt olla itsestäänselvää.



Komentajakapteenin mielestä häntä ei määrätty hoitamaan perehdytystä, vaan käskyssä oli kyse pelkästä tapaamisesta. Näin ollen ”perehdyttäjä” vain kätteli ja tervehti nopeasti uutta alaistaan tämän saapumispäivänä keskiviikkona. Kunnollista perehdytystä ei kuulunut seuraavinakaan päivinä.



Kohtelustaan pöyristynyt uusi työntekijä marssi maanantaina 6. lokakuuta perehdyttäjäksi määrätyn komentajakapteenin huoneeseen. Siellä hän arvosteli tapaa, jolla hänet oli otettu vastaan. Komentajakapteeni arvioi arvostelun tapahtuneen ”voimakkaalla kielenkäytöllä”.



Rikoslain 45 luvun mukaan sotilas, joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen hänelle palveluksessa antamaa käskyä, jättää käskyn tahallaan täyttämättä tai viivyttää käskyn täyttämistä, on tuomittava niskoittelusta. Seuraamukset ovat kurinpitorangaistus tai enintään yksi vuotta vankeutta.



Perehdyttäjäksi käsketyn miehen toimista käynnistettiin Merisotakoulussa esitutkinta, joka eteni oikeuskäsittelyyn. Majurien ja sitä korkeampiarvoisten upseerien sotilasoikeudenkäynnit tapahtuvat rauhan aikana suoraan hovioikeudessa.



Helsingin hovioikeus katsoo maanantaisessa päätöksessään, että perehdyttäjäksi määrätty komentajakapteeni syyllistyi niskoitteluun. Oikeuden mielestä on selvää, että komentajakapteeni sai käskyn mennä tapaamaan uutta alaistaan. Tämä on myös tietänyt, että vastaanottoon ja perehdyttämiseen olisi pitänyt kiinnittää juuri kyseisessä tapauksessa erityistä huomiota.



Syyttäjä vaati upseerille rangaistusta palvelusrikoksesta tai tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Hovioikeus katsoi miehen syyllistyneen vain niskoitteluun.



”Käskyn tarkoitus on ollut selvä”, hovioikeuden ratkaisussa todetaan.



Hovioikeuden mielestä komentajakapteenilla olisi ollut myös saapumispäivän jälkeisinä päivinä mahdollisuus täyttää käsky.



”Hän ei ole edes yrittänyt.”



Hovioikeus pitää varoitusta oikeudenmukaisena seuraamuksena syyksi luetusta rikoksesta.



Merisotakoulu toimii Suomenlinnan kaupunginosaan kuuluvalla Pikku Mustasaarella.