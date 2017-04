Joukko mielenosoittajia yritti tunkeutua sisäministeriön tiloihin

Kaupunki

Helsingin

Sisäministeriön ulkopuolella Erottajankadulla satakunta mielenosoittajaa, joista 20 yritti äsken tunkeutua sisätiloihin. #poliisihttps://twitter.com/hashtag/poliisi?src=hash — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) April 4, 2017 https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/849211786050011137

Poliisin

poliisin mukaan noin kaksikymmentä mielenosoittajaa yritti tunkeutua sisäministeriön tiloihin Erottajankatu 2:een tiistaina hieman iltapäiväyhden jälkeen. He osoittivat mieltään poliisin mukaan turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastaan ja ihmisoikeuksien puolesta.Ainakin osa mielenosoittajista onnistui pääsemään ministeriöön sisälle, mutta poliisi poisti heidät pian rakennuksesta. Mielenosoittajat vastustivat turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia.”Tilanne on nyt rauhallinen, eikä ketään ole otettu kiinni”, Helsingin poliisista kerrotaan.Poliisi kertoi tapahtuneesta nettiyhteisö Twitterissä:mukaan sisäministeriön tilojen eteen on kokoontunut noin sadan mielenosoittajan joukko, joka oli irtautunut Kansalaistorin suuremmasta mielenosoituksesta pakkopalautuksia vastaan.Tiloihin tunkeutuminen oli ”yksittäisten henkilöiden päähänpisto”, poliisi kertoo. Poliisista kuitenkin vahvistetaan HS:lle, että tunkeutujat kuuluivat mielenosoittajiin.Poliisi tiedotti noin kello kaksi iltapäivällä, että mielenosoitus Erottajankadulla on päättynyt. Mielenosoittajat siirtyivät sisäministeriön tilojen edustalta kohti Rautatientoria.Tässä vaiheessa Helsingin poliisi ei vielä suostu arvioimaan, tuleeko ministeriöön tunkeutujille mitään seuraamuksia.