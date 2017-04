Vanha koulu, nuorisotalo ja päiväkodit puretaan – Jakomäkeen rakennetaan uusi suuri keskus lapsille ja nuorille 30 miljoonalla

Kaupunki

Jakomäkeen suunnitellaan uutta isoa taloa, johon mahtuvat sekä alueen peruskoulu kokonaan, kaksi päiväkotia, leikkipuisto, nuorisotilat, nykyinen uimahalli sekä liikuntapuiston puku- ja varastotilat.



Jakomäen sydän -rakennushanke on jo hyväksytty varhaiskasvatuslautakunnassa ja opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa. Muiden hallintokuntien päättäjät linjaavat asiasta erikseen omalta osaltaan myöhemmin.



Uudet tilat syntyvät nykyisen yläkoulun rakennuksen yhteyteen tai tilalle Somerikkopolulle. 70-luvulla rakennettu yläkoulu on erittäin huonossa kunnossa.



Vaihtoehtoja on kaksi. Toisessa tontille jätetään nykyisistä tiloista jäljelle vain uimahalli ja liikuntasali, mutta viereen rakennetaan iso uudisrakennus. Toisessa uimahallin lisäksi yläkoulun käytössä olevat tilat jäävät ja peruskorjataan, mutta samalla tässäkin vaihtoehdossa rakennetaan reilusti lisää neliöitä.



Jakomäen koulut ovat jo aiemmin yhdistyneet hallinnollisesti. Nyt alakoulun huonokuntoinen rakennus Huokopolulla puretaan, samoin sen siivessä olevat nuorisotilat.



Peruskoulussa on nykyisin noin 400 oppilasta, mutta oppilasmäärän lasketaan kasvavan lähivuosina. Uudet tilat mitoitetaan niin, että oppilaspaikkoja on yli 700.



Sydän korvaa myös nykyiset päiväkodit Naavan ja Kotilon sekä leikkipuisto Jakomäen, joka sijaitsee koulutalojen välissä. Paitsi koululaisten, myös päiväkoti-ikäisten määrän lasketaan olevan alueella kasvussa. Uusi päiväkoti suunnitellaan noin 200 lapselle.



Tilat ovat myös erilaisten yhdistysten, harrastusryhmien ja alueen yksittäisten asukkaiden käytössä. Siis esimerkiksi koulun tilat iltaisin ja nuorisotalon yhteiskeittiö tai bänditila päivällä.



Myös Somerikkopolulla sijaitseva aiemmin kristillisen koulun käytössä ollut rakennus on tarkoitus purkaa, tyhjä se on jo nyt. Sen ja muiden tarpeettomiksi muuttuvien tilojen tilalle aiotaan rakentaa uusia asuntoja.



Jakomäen sydän toteutetaan allianssimallilla, mikä tarkoittaa, että suunnittelija ja rakentaja ovat yhdessä tilaajan kanssa jo alkuvaiheessa miettimässä asioita tarkemmin yhdessä ja myös jakavat riskit. Toteuttajaksi on jo valittu NCC-Optiplan.



Meneillään on parhaillaan arkkitehtikilpailu. Perusidea on, että uuteen rakennukseen tulee tilojen eri käyttäjille omiakin tiloja, mutta myös paljon yhteistä tilaa eri ikäisille lapsille ja nuorille.



Valmista pitäisi olla vuonna 2020. Rahaa rakentamiseen on varattu 30 miljoonaa euroa.



Yläkoululaiset joutuvat luultavasti siirtymään väistötiloihin jossain vaiheessa rakennustöitä. Muut lapset jatkavat nykyisissä tiloissaan uuden rakennuksen valmistumiseen asti.